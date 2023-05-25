Россия подвергла Киев новым массированным ударам с воздуха

Столица Украины Киев в ночь на четверг, 25 мая, вновь подверглась российским ударам с воздуха, сообщил в Telegram-канале глава Киевской областной военной администрации Сергей Попко. По его словам, удары были массированными, воздушная тревога в Киеве длилась более трех часов. Попко также сообщил, что Киев подвергся нескольким волнам нападений и Россия, по предварительным данным, применила барражирующие дроны-камикадзе иранского производства.

По сообщению Воздушных сил Украины, по Киеву было выпущено 36 дронов, все они были уничтожены.

Власти Украины сообщили о воздушных ударах и по другим городам. Воздушная тревога звучала в частности, в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях.