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В Лондоне задержан водитель, врезавшийся в ворота на Даунинг-стрит

BBC News Русская служба
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BBC
На месте происшествия.
На месте происшествия. Фото: BBC News

Представитель полиции сообщил, что он задержан по подозрению в преступном нанесении ущерба и опасном вождении.

В Лондоне задержан водитель легкового автомобиля, врезавшийся в ворота на улице Даунинг-стрит, где располагается резиденция премьер-министра.

Представитель полиции сообщил, что нарушитель задержан по подозрению в преступном нанесении ущерба имуществу и опасном вождении.

Сообщений о пострадавших не поступало, расследование продолжается.

На месте происшествия
На месте происшествия Фото: PA Media

Уайтхолл, дорога, ведущая к Даунинг-стрит, была перекрыта полицией, но через короткое время ограждения были сняты.

Серебристый хэтчбек Kia 2009 года был виден у черных железных ворот на въезде на Даунинг-стрит, где живет премьер-министр Великобритании Риши Сунак с семьей. Как сообщается, машина зарегистрирована в Лондоне.

Нарушитель, мужчина среднего возраста, был задержан полицейскими
Нарушитель, мужчина среднего возраста, был задержан полицейскими Фото: BBC

Машина попала на камеру Би-би-си, на кадрах видно, как она пересекает улицу Уайтхолл и приближается к главному входу на Даунинг-стрит. Автомобиль снижает скорость и едет довольно медленно, прежде чем врезаться в ворота, у которых круглосуточно дежурят полицейские.

В момент происшествия премьер-министр находился в резиденции, которую вскоре покинул, отправившись на запланированное мероприятие.

BBC
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