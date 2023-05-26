Синоптики составили прогноз погоды на новую неделю

В последние дни мая и первые дни июня солнце будет лишь ненадолго закрываться облаками, которые принесут местами кратковременные дожди, и на большей части страны усилится засуха, увеличится риск возникновения пожаров в лесах и на болотах.

В эти выходные будет малооблачно, в субботу, 27 мая, будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, а в воскресенье - юго-западный. Минимальная температура воздуха ночью составит -1..+7 градусов, на побережье местами на несколько градусов теплее. В ночь на субботу самые сильные заморозки ожидаются в Курземе, в ночь на воскресенье - в восточной части страны.

В последнюю субботу месяца температура воздуха не превысит +14..+19 градусов, а в воскресенье днем воздух прогреется до +19..+22 градусов, на побережье до +14. ..+18 градусов.

Аналогичные погодные условия сохранятся и на следующей неделе. По текущему прогнозу Global Forecast System, в ночь на вторник и на среду температура воздуха понизится до +1..+5 градусов, на верхнем слое травы ожидаются заморозки, а максимальная температура в середине недели может достичь +25 градусов.

В следующие выходные температура может понизиться, возможны новые заморозки; прогнозы пока неопределенны.

Как ранее прогнозировали синоптики, в этом году существует большая вероятность жаркого лета с небольшим количеством осадков, а засуха может вызвать проблемы.

Галерея: 25 мая в Риге