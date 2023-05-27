Лучший помощник "ленивого" садовода - система полива: как ее установить пошагово

Вода незаменима для сада – если ее не хватает, газон желтеет, растения вянут, а цветы теряют свое великолепие, поэтому полив летом – одна из самых важных и одновременно самых трудоемких задач. Однако можно создать прекрасный сад, не становясь его рабом. Одни из лучших помощников садовода - поливочные системы, которые позволяют больше времени уделить бездельничеству и наслаждению садом. Что следует учитывать при выборе и установке этого оборудования, объясняет руководитель по продукции и обучению Kärcher Latvia Петерис Лацис.
С чего начать?
В основе обычной системы полива лежит правильный выбор шланга. При выборе длины шланга следует учитывать, что при наполнении его водой меняется и его вес. Если расстояние полива для повседневных нужд невелико, то слишком длинный шланг покупать тоже не стоит. Лучше купить два шланга, которые при необходимости можно скрепить.
Также важен диаметр шланга. Доступны шланги трех стандартных диаметров: 13 мм, 15 мм и 19 мм.
Если шланг планируется использовать только для подключения одного распылителя ежедневно, то шланга диаметром 13 мм будет вполне достаточно.
Если к садовому шлангу будут подключены два или даже три распылителя, им потребуется больше воды, чем может обеспечить шланг большего диаметра. Для нужд обычного домохозяйства чаще всего достаточно диаметра 13 мм (для одного распылителя), 15 мм (для двух распылителей или одного распылителя с большим расходом) и 19 мм (для двух или трех распылителей). Любой садовый шланг, даже самый дешевый, должен выдерживать максимальное давление водопровода, которое не превышает шести бар.
Чем длиннее шланг, тем больше должен быть диаметр. Почему? Потому что более толстый шланг имеет меньшее сопротивление потоку и больше воды достигает конца шланга. Почему это важно? Потому что, когда мы поливаем сад, наша цель - доставить растениям определенное количество воды. Следовательно, экономия воды в данном случае не будет преимуществом, так как меньшее количество подаваемой воды будет означать более длительный полив. Например, если у вас есть садовый насос с максимальной производительностью 3800 л/ч, который выкачивает воду с глубины 2 метра из колодца или спицы, то 20-метровые шланги будут иметь следующую производительность:
- для шланга 13 мм - 1200 л/ч;
- для шланга 15 мм - 1450 л/ч;
- для шланга 19 мм- 2500 л/ч .
Для лучшего понимания, много это или мало - оптимальная производительность садового распылителя примерно 1000 л/ч. А именно, шланг 13 мм сможет обеспечить работу одного распылителя, а самый толстый - шланг 19 мм с гарантией обеспечит работу даже двух распылителей.
В свою очередь, при использовании насоса производительностью 6000 л/мин, который выкачивает воду с глубины 2 м из колодца или спицы, шланги длиной 20 м будут иметь следующую производительность:
- 13 мм - 1680 л/ч;
- 15 мм - 2050 л/ч;
- 19 мм - 3650 л/ч.
Отсюда можно сделать вывод, что менее мощный насос со шлангом 19 мм сможет подавать на 820 л/ч больше воды и обслуживать даже два распылителя одновременно, чем гораздо более мощный и дорогой насос со шлангом 13 мм.
Если не планируется держать шланг в растянутом виде, стоит подумать о его компактном хранении. Один из лучших способов хранения – это шланг с механизмом автоматического наматывания.
Он обеспечивает автоматическое наматывание шланга, в любой момент можно размотать только необходимую длину шланга, и нет необходимости пачкать руки, чтобы смотать его обратно.
Использование более длинных шлангов, безусловно, облегчат тележки с катушками для шланга – так их будет легче хранить и транспортировать, кроме того, катушки можно подобрать по диаметру и длине шланга.
Одного шланга будет недостаточно
Для подсоединения шланга к крану необходимо подходящее соединение. Как минимум, при покупке следует уточнить совместимость резьбы, так как она может отличаться. Угловое соединение с поворотным разъемом практично и предотвращает перекручивание или спутывание шланга, даже если он намотан на катушку тележки. Для кранов без резьбы предусмотрено соединение круглой формы, которое можно присоединить без инструментов. Также имеются адаптеры для подключения системы к кухонному крану с внутренней или внешней резьбой или к насадке аэратора крана.
Одним из самых больших преимуществ использования соединителей для шлангов Kärcher является то, что они подходят для шлангов диаметром 13 мм, 15 мм и 19 мм. Не нужно думать о толщине шланга, потому что они подходят для шлангов всех трех диаметров.
Также есть два типа универсальных соединений – свободного потока или Aqua-Stop, то есть при отключении распылителя или пистолета соединение закрывается само собой. Это удобно тем, что не нужно закрывать кран, чтобы сменить насадку.
Важно помнить о разных разветвителях, например, чтобы к крану можно было подключить два, а то и три шланга одновременно. Также доступны различные автоматические краны или даже краны с программируемыми таймерами, которые позволяют автоматизировать полив.
Популярной покупкой являются соединители, используемые для удлинения шланга, и соединители с автостопом, которые отключают воду и предотвращают ее бесконтрольное вытекание. Автостоп на самом деле очень удобное устройство, ведь, например, при смене поливочных насадок не нужно каждый раз идти закрывать кран.
Приспособления для системы полива
Самым популярным "аксессуаром" для полива является шланговый пистолет. Также популярны горизонтальные распылители – ими можно поливать площадь от 180 до 320 кв. м. Многим круглым распылителям и наземным распылителям можно автоматически корректировать команды в зависимости от того, нужно ли поливать круг, полукруг, поддерживать постоянный напор воды или варьировать силу напора.
Для больших садов и газонов также рекомендуется использовать систему с таймером, которая включает разбрызгиватели в определенное время.
Дополнительное преимущество этой системы заключается в том, что она использует ровно столько воды, сколько действительно необходимо. Датчик измеряет текущий уровень влажности почвы, и как только обнаруживается, что он ниже установленного значения, система активирует процесс полива. Таким образом, вода используется там, где она необходима. Это и экономично, и экологично.
Одним из самых востребованных шлангов в последнее время является так называемый пористый шланг. Их расстилают в саду, и вода медленно выходит из пор, поддерживая почву постоянно влажной. Его особенно удобно использовать вдоль заборов, в длинных бороздах и в теплицах. Как пример стоит упомянуть систему Kärcher Rain - это возможность создавать постоянные системы полива с различными типами подачи воды - пористые шланги, позволяющие беспрепятственно поливать разные грядки, растения, или использовать микрораспылители или капельные увлажнители для подачи воды прямо к растению или непосредственно к нужным растениям.
Например, если у вас в теплице растут и огурцы, и помидоры, то помидоры оценят капельную систему, подающую воду непосредственно к корням, а огурцы - микрораспылители, которые также поливают их листья.
Что нужно учитывать при установке системы автоматического полива
Автоматическая система полива имеет ряд преимуществ:
- Использует меньше воды;
- Экономит время;
- Растения не травмируются холодной водой в середине дня;
- Участок поливается равномерно;
- Растения более здоровые и лучше перезимовывают;
- Сад будет поливаться, даже когда вы в отъезде или в отпуске.
Система автоматического полива может быть установлена в саду, который еще только обустраивается, или в уже сделанном саду. Рекомендуется сначала спланировать участок, так как тогда будет известен точный рельеф сада. Поскольку трубы для полива находятся довольно глубоко в земле - примерно на глубине одной-двух лопат, - важно определить наиболее подходящую глубину для копания. Конечно, это будет намного проще в саду, который еще только закладывается, так как земляные работы могут быть выполнены до укладки газона. При установке поливочной системы в существующем саду газонное покрытие аккуратно снимается, вставляется шланг и снова укладывается газонное покрытие. Газон вернется к своему первоначальному виду примерно через две недели.
Чтобы рационально спроектировать точные места расположения распылителей (головок системы полива), необходимо знать планировку сада. Обратите внимание, что к орошаемой территории относятся газон, дорожки и низкорастущие группы растений, в то время как здания, высокорастущие группы растений и участки без газона не поливаются.
Учитывая вероятный радиус полива, места расположения распылителей следует планировать с запасом, чтобы они перекрывались, а не просто соприкасались, оставляя неполитые участки.
Радиус полива распылителей обычно составляет 2,5-10 м. Это особенно важно для садов, подверженных воздействию ветра, поскольку встречный ветер может помешать поливу определенных участков сада до нужной точки.
Что нужно планировать при использовании системы полива
После установки системы полива следует учесть цель, для которой она будет использоваться. Например,
лучше поливать газон реже, но поливать его правильно. Можно даже поливать через день или два с места, чтобы вода впиталась в более глубокие слои почвы.
А затем можно две недели не поливать. Тогда газон будет следовать за влагой, пуская более глубокие корни и становясь более здоровым, развивая лучшую корневую систему и, следовательно, лучшую способность к зимовке.
Система автоматического полива также должна быть отрегулирована в зависимости от погоды. Например, если идет хороший дождь, сад можно не поливать до недели.
Одна из самых распространенных ошибок, которую допускают пользователи, - это установка системы на слишком частый полив, например, каждый вечер.
Во-первых, тратятся водные ресурсы; во-вторых, растения не растут сильными - влага регулярно поступает сверху, и им больше не нужно проникать вглубь почвы, чтобы найти ее самостоятельно. Стоит помнить, что растения также должны испытывать естественные стрессы - расти, зеленеть, увядать, - которые побуждают их проталкивать свои корни глубже, чтобы найти пищу, выжить и снова зеленеть.
Статья создана в сотрудничестве с Kärcher.
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