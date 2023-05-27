Лучший помощник "ленивого" садовода - система полива: как ее установить пошагово

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для шланга 13 мм - 1200 л/ч;

для шланга 15 мм - 1450 л/ч;

для шланга 19 мм- 2500 л/ч .

Для лучшего понимания, много это или мало - оптимальная производительность садового распылителя примерно 1000 л/ч. А именно, шланг 13 мм сможет обеспечить работу одного распылителя, а самый толстый - шланг 19 мм с гарантией обеспечит работу даже двух распылителей.

В свою очередь, при использовании насоса производительностью 6000 л/мин, который выкачивает воду с глубины 2 м из колодца или спицы, шланги длиной 20 м будут иметь следующую производительность:

13 мм - 1680 л/ч;

15 мм - 2050 л/ч;

19 мм - 3650 л/ч.

Отсюда можно сделать вывод, что менее мощный насос со шлангом 19 мм сможет подавать на 820 л/ч больше воды и обслуживать даже два распылителя одновременно, чем гораздо более мощный и дорогой насос со шлангом 13 мм.

Если не планируется держать шланг в растянутом виде, стоит подумать о его компактном хранении. Один из лучших способов хранения – это шланг с механизмом автоматического наматывания.

Он обеспечивает автоматическое наматывание шланга, в любой момент можно размотать только необходимую длину шланга, и нет необходимости пачкать руки, чтобы смотать его обратно.

Использование более длинных шлангов, безусловно, облегчат тележки с катушками для шланга – так их будет легче хранить и транспортировать, кроме того, катушки можно подобрать по диаметру и длине шланга.

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Одного шланга будет недостаточно