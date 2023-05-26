Полиция обеспечит порядок на акции протеста и трансляции хоккейного матча в субботу

Частное лицо подало заявку на проведение 27 мая в Риге, на площади Свободы, акции протеста против политики исполнительной власти. Мероприятие запланировано с 15:00 до 17:00.

Утром в пятницу, 26 мая, самоуправление объявило, что в сотрудничестве с организаторами чемпионата перенесет официальную фан-зону ЧМ на Домскую площадь и Эспланаду. Мероприятия начнутся в субботу в 13:00 и в воскресенье в 14:00.

Полуфинальный матч сборной Латвии запланирован на субботу в Тампере, где Латвии предстоит сыграть с Канадой.

Начальник муниципальной полиции Риги Юрис Лукасс сообщил, что полиция информировала самоуправление о рисках, связанных с митингом. Как сообщили агентству LЕТА в Рижской думе, самоуправление провело консультации с правоохранительными органами. У самоуправления нет юридических оснований, которые требовали бы принятия ограничительных мер. Поэтому мероприятие не будет запрещено.

При этом представители самоуправления и правоохранительных органов напомнили организаторам митинга об обязательном соблюдении норм закона, особо указав на обеспечение общественной безопасности и порядка.

Участвовать в акции активно призывает лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс. В заявке указано, что в митинге примут участие 1000 участников.

Как Шлесерс заявил в социальных сетях, если на протест выйдут 10 000 человек, правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем падет.

По мнению политика, под руководством Кариньша Латвия тонет в долгах, экономика находится в застое, нация вымирает, молодежь бежит из страны, а люди борются за выживание.