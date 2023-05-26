Генерал США уверен в успехе украинского наступления

"Думаю, что украинские войска достигнут успеха. Ожидаю, что украинские войска смогут обеспечить эффективность общевойсковой операции", - сказал Петреус.

Он добавил, что успех украинского наступления во многом будет зависеть от состояния российской армии.

"Они уже 14–15 месяцев в войне, понесли огромные потери, не имели нормальной возможности переоснаститься, а таким образом нельзя обеспечить целостную дисциплинированную военную силу", - сказал он.

По словам генерала, успех украинской армии на поле боя будет зависеть от дальнейшей помощи Украине, а также будущего вступления в НАТО.