Иранцы возмущены обращением Зеленского, обвинившим их в потворстве России

Бездействие Запада

Разрушенный дом в центре Киева после атаки иранских дронов Фото: Getty Images

Многие комментаторы обращают внимание на недостаток дипломатического диалога между Западом и Ираном и считают, что усилия со стороны западных лидеров могли бы заставить официальный Тегеран изменить свой курс.

Есть и такие, кто считает Запад виновным в прямой поддержке иранского режима.

"Господин президент, попросите своих финансовых и военных спонсоров, чтобы они прекратили поддерживать античеловеческий режим Ирана. Народ Ирана в вашу войну никогда не вмешивался и не будет вмешиваться", - призывает пользователь под ником Behzadgholizadeh.

"До чего же нелогично и иррационально он говорит. Господин Зеленский, поговорите с Америкой и Европой, переубедите их. Исламская Республика - это преступный режим, который не щадит собственный народ и только ищет шеи для своей виселицы", - пишет Сапидэ Тадриси, указывая на резко возросшее число смертных казней в Иране.

Заложники России

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси Фото: Getty Images

По словам корреспондента Би-би-си Дариуша Ражабиана, Зеленский считался очень популярной фигурой среди оппозиционно настроенного населения Ирана, и до сих пор для многих таким и остается, но реакция на его выступление свидетельствует о разочаровании в некоторых кругах.

"Нам только не хватало чувства вины по поводу войны в Украине. Считайте это нашей неспособностью определить свою судьбу", - пишет пользователь Галамму.

Также комментаторы выражают резко негативное отношение к России. Многие вспомнили персидско-российские войны XIX века.

"Существует огромный разрыв между политическим курсом узурпаторского режима Ирана и образом мышления иранского народа. Люди на улицах ненавидят Россию за захват частей иранской земли. То, что происходит сегодня в Украине, произошло с Ираном два века назад", - напоминает пользователь под ником JSN.

"Ей-богу, сам народ Ирана является заложником России", - пишет Бехнам.

Такое мнение многократно встречается среди откликов в соцсетях.

Многие пишут, что категорически против российской агрессии в Украине, поставок Москве иранского вооружения, но просто бессильны что-либо сделать.

Между тем, иранцы, проживающие в Украине, говорят, что отношение к ним в обществе резко ухудшилось в последнее время. Также значительно осложнилось общение с чиновниками, которые, например, стали все чаще отказывать в продлении визы или оформлении документов без видимых на то причин.