Фото и видео ⟩ В Роговке проходит масштабная операция Bezvests.lv по поиску пропавшей Юстине

Как сообщила агентству LETA представитель Bezvests.lv Ирина Бруниня, в поисках принимают участие около 100 добровольцев. Она признала, что это горадо меньше, чем 1500 добровольцев, на которых организации надеялись изначально. В связис этим в ходе операции в субботу можно будет обыскать гораздо меньшую территорию, чем планировалосью

Изначально планировалось обыскать территорию в радиусе от 5 до 7 километров от места пропажи Юстине.

Бруниня сказала, что столь низкой отзывчивости добровольцев объяснения нет, она выразила сожаление в связи с этим.

В поисковых работах участие принимают и около 20 сотрудников Госполиции. По словам Брунини, поиски будут осуществляться до какого-либо результата или до темноты.

Напомним, организация ранее пояснила, что от участников операции ожидают серьезного отношения к цели миссии, а также готовности подчиняться указаниями организаторов. Впервые обязательным требованием для участия в поисках является установленное приложение Bezvests, кроме того, необходим доступ в интернет. Это приложение особенно тем, что оно рисует карту - отмечает зоны, которые обошли добровольцы. В то же время при помощи этого приложения штаб может координировать действия добровольцев.

Ранее основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский указал, что это самая массовая поисковая операция за 14 лет существования организации.

Напомним, семилетняя Юстине пропала 5 мая. В последний раз девочку видели в Роговке Наутренской волости Резекненского края.