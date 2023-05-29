Российские власти обвинили американского сенатора в русофобском высказывании и объявили в розыск. Как было на самом деле?

Однако еще вечером в воскресенье агентство Reuters сообщило, что изучило предоставленную офисом Зеленского полную запись разговора и установило, что фразы "а россияне умирают" и "лучшее, на что мы тратили деньги" не следовали друг за другом.

Как пишет Reuters, на самом диалог выглядел так:

Грэм: Было время, когда и мы такими были, сражались до последнего человека, мы хотели или быть свободными, или умереть.

Зеленский: А теперь вы свободны. И мы тоже будем.

Грэм: А россияне умирают.

Зеленский: Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не воюем на их территории.

Другая фраза Грэма (о лучшей трате американских денег), которая в изложении российской пропаганды превратилась в "инвестицию в смерть русских", была сказана отдельно и даже в другом месте.

Сам Грэм заявил агентству, что во время встречи с Зеленским сказал, что Украина, как и США, живет по принципу "живи свободным или умри", а "для США помощь в освобождении Украины от российских военных преступников стала хорошей инвестицией".

Грэм также отметил, что "как обычно, российская машина пропаганды работает на износ" и отдельно обратился к заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву.

"Господин Медведев, если вы хотите, чтобы россияне перестали умирать в Украине, выводите войска. Прекратите вторжение. Прекратите военные преступления. Но ведь правда в том, что и вам, и Путину российские солдаты безразличны", - заявил он.

Каким образом российские власти собираются разыскивать и задерживать сенатора, неясно. Сам Грэм в Россию приехать не может, поскольку находится под персональными санкциями.

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