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Видео ⟩ Москву атаковали беспилотники: пострадавших нет

rus.tvnet.lv
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Последствия атаки дронов по Риге.
Последствия атаки дронов по Риге. Фото: Кадр из видео Telegram-канала Shot

Утром 30 мая Москва подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщили несколько СМИ, и подтвердил мэр Сергей Собянин. По его словам, в нескольких зданиях "произошли незначительные повреждения".

"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", - говорится в сообщении мэра Москвы.

"Медуза", ссылаясь на РИА Новости пишет, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

При этом другие Telegram-каналы сообщают о других беспилотниках в Москве.

Telegram-канал Baza сообщает, что утром 30 мая в Подмосковье были сбиты более десяти дронов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников. Он отметил, что утром жители некоторых районов области могли слышать звуки взрывов, это работала система ПВО.

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