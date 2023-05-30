Видео ⟩ Москву атаковали беспилотники: пострадавших нет

"Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию", - говорится в сообщении мэра Москвы.

"Медуза", ссылаясь на РИА Новости пишет, что один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, 98. В результате разрушены фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

При этом другие Telegram-каналы сообщают о других беспилотниках в Москве.

Telegram-канал Baza сообщает, что утром 30 мая в Подмосковье были сбиты более десяти дронов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что на подлете к Москве сбиты несколько беспилотников. Он отметил, что утром жители некоторых районов области могли слышать звуки взрывов, это работала система ПВО.