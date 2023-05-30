Только в среду станет известно, как СЗК проголосует на выборах президента

В настоящее время неизвестно, когда именно решение СЗК станет публично известно - во время прений или после одного из голосований.

СЗК сегодня, 30 мая, встретился с кандидатом от "Нового Единства", министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем. По словам Валайниса, много говорилось в том числе и о важных в настоящее время вопросах безопасности.

Глава оппозиционной фракции отметил, что "Новому Единству" удалось выдвинуть "очень сильного кандидата", который, как и два других кандидата на высокий пост, "не разочаровал" своими ответами.

Другие кандидаты - Улдис Пиленс и Элина Пинто - также сильные, и СЗК должна будет в среду принять решение, оценив претендентов по многим критериям.