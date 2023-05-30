Политолог рассказал, у кого больше шансов стать президентом

На вопрос, какую цену "Новое Единство" заплатит за поддержку своего кандидата Союзом зеленых и крестьян (СЗК), Икстенс ответил, что к ситуации приходится относиться с иронией. Когда формировалось правительство, находящийся под санкциями Айвар Лембергс был неприемлем для "Нового Единства", а теперь вдруг стал приемлем.

"СЗК захочет получить что-то за поддержку Ринкевича, но мы пока не знаем, что это может быть. Странен сам факт, что прозападный кандидат в президенты Ринкевич не чурается поддержки СЗК", - считает политолог.

Икстенс призвал "Новое Единство" не обольщаться - у СЗК есть договор о сотрудничестве с партией Latvijai un Ventspilij, а Лембергс был кандидатом на пост премьер-министра от СЗК, с которым другие политики даже отказывались вместе участвовать в предвыборных дебатах. Теперь "Новое Единство" готово отказаться от своей четкой, логичной и последовательной позиции только для того, чтобы избрать президентом Ринкевича, заявил политолог.

На вопрос, как изменится баланс сил, если ни один из кандидатов не будет избран на первых президентских выборах и состоятся следующие, Икстенс ответил, что изменение возможны только в случае достижения согласия между партиями. В противном случае может повториться сценарий 31 мая, когда никого не изберут.