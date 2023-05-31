После посещения клуба Skapis избит экс-диджей Pieci.lv

Бывший ведущий Latvijas Radio 5 - Pieci.lv Алексис Вилциньш поделился в Twitter постом, в котором утверждает, что подвергся нападению на почве гомофобии.
Te es, pēc Skapja apmeklējuma aprīļa sākumā. Šķiet, ka pēdējā laikā šādi notikumi ir kļuvuši biežāki. Man seju salaboja, izmeklēšana notiek. Bet homofobiski uzbrukumi joprojām ir Latvijas ikdiena. Un tāpēc šādas nedēļas ir vajadzīgas. Priecīgu Praidu visiem! pic.twitter.com/ctks9xiq9l— Aleksis Vilciņš (@aleksisvilcins) May 30, 2023
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"Это я после посещения клуба Skapis в начале апреля. Кажется, в последнее время такие события участились. Мое лицо было отделано, идет следствие. Но гомофобные атаки в Латвии до сих пор происходят каждый день. Счастливого всем прайда!" - пишет Вилциньш под фото.
Затем он сообщает в комментариях, что на данный момент его "кости снова на месте" и он "уже на ногах, но во время недели прайда мне показалось важным рассказать".
На вопрос, как именно было установлено, что нападение было гомофобным, Вилциньш ответил: "Комментарий нападавшего после инцидента в присутствии полиции". Он также утверждает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Как известно, Вилциньш покинул Pieci.lv в 2020 году после почти семи лет работы.
Уже сообщалось, что до 4 июня в Риге с призывом "Расцветай!" пройдет Рижский прайд, целью которого является отстаивание инклюзивного и равноправного общества в Латвии.
Главным событием Riga Pride Week станет марш "Мы все - это Латвия", целью которого является пропаганда инклюзивного общества и принятие Закона о гражданском союзе, тем самым обеспечивая правовую защиту для всех семей. Шествие начнется в субботу, 3 июня, в 13:00 из Верманского сада, а сбор на марш начнется в 12:00. Шествие завершится концертом в Верманском саду.