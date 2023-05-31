После посещения клуба Skapis избит экс-диджей Pieci.lv

Te es, pēc Skapja apmeklējuma aprīļa sākumā. Šķiet, ka pēdējā laikā šādi notikumi ir kļuvuši biežāki. Man seju salaboja, izmeklēšana notiek. Bet homofobiski uzbrukumi joprojām ir Latvijas ikdiena. Un tāpēc šādas nedēļas ir vajadzīgas. Priecīgu Praidu visiem! pic.twitter.com/ctks9xiq9l — Aleksis Vilciņš (@aleksisvilcins) May 30, 2023

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"Это я после посещения клуба Skapis в начале апреля. Кажется, в последнее время такие события участились. Мое лицо было отделано, идет следствие. Но гомофобные атаки в Латвии до сих пор происходят каждый день. Счастливого всем прайда!" - пишет Вилциньш под фото.

Затем он сообщает в комментариях, что на данный момент его "кости снова на месте" и он "уже на ногах, но во время недели прайда мне показалось важным рассказать".

На вопрос, как именно было установлено, что нападение было гомофобным, Вилциньш ответил: "Комментарий нападавшего после инцидента в присутствии полиции". Он также утверждает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как известно, Вилциньш покинул Pieci.lv в 2020 году после почти семи лет работы.

Уже сообщалось, что до 4 июня в Риге с призывом "Расцветай!" пройдет Рижский прайд, целью которого является отстаивание инклюзивного и равноправного общества в Латвии.