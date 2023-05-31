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После посещения клуба Skapis избит экс-диджей Pieci.lv

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Бывший ведущий Latvijas Radio 5 - Pieci.lv Алексис Вилциньш поделился в Twitter постом, в котором утверждает, что подвергся нападению на почве гомофобии.

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"Это я после посещения клуба Skapis в начале апреля. Кажется, в последнее время такие события участились. Мое лицо было отделано, идет следствие. Но гомофобные атаки в Латвии до сих пор происходят каждый день. Счастливого всем прайда!" - пишет Вилциньш под фото.

Затем он сообщает в комментариях, что на данный момент его "кости снова на месте" и он "уже на ногах, но во время недели прайда мне показалось важным рассказать".

На вопрос, как именно было установлено, что нападение было гомофобным, Вилциньш ответил: "Комментарий нападавшего после инцидента в присутствии полиции". Он также утверждает, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Как известно, Вилциньш покинул Pieci.lv в 2020 году после почти семи лет работы.

Уже сообщалось, что до 4 июня в Риге с призывом "Расцветай!" пройдет Рижский прайд, целью которого является отстаивание инклюзивного и равноправного общества в Латвии.

Главным событием Riga Pride Week станет марш "Мы все - это Латвия", целью которого является пропаганда инклюзивного общества и принятие Закона о гражданском союзе, тем самым обеспечивая правовую защиту для всех семей. Шествие начнется в субботу, 3 июня, в 13:00 из Верманского сада, а сбор на марш начнется в 12:00. Шествие завершится концертом в Верманском саду.

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