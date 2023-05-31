Левитс встретится с новым президентом Латвии в пятницу

Как сообщалось, поздравляя новоизбранного президента страны Ринкевича, Левитс выразил уверенность, что Латвия в ближайшие четыре года будет в надежных руках. Левитс также подчеркнул, что на президенте лежит большая ответственность за будущее страны и народа.

Также сообщалось, что сегодня президентом Латвии был избран министр иностранных дел Ринкевич, которого на этот пост выдвинуло "Новое Единство".

В третьем туре голосования в Сейме за Ринкевича проголосовали 52 депутата. Помимо 26 депутатов "Нового Единства", за него голосовали также 16 депутатов оппозиционного Союза зеленых и крестьян. После того как во втором туре голосования из борьбы выбыла кандидат в президенты "Прогрессивных" Элина Пинто, 10 депутатов этой фракции также решили отдать свои голоса за Ринкевича.

Планируется, что Ринкевич вступит в должность в первой половине июля, когда свои полномочия сложит нынешний президент Эгил Левитс.

Также новоизбранный президент, министр иностранных дел Эдгар Ринкевичс в ближайшие дни сдаст свой билет члена партии "Новое Единство". Об этом Ринкевич заявил на сегодняшней пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, как он будет обеспечивать политический нейтралитет, будущий президент государства обязался обеспечивать максимально равное отношение, что отвечает интересам всех заинтересованных лиц, в том числе партий.