Кариньш готовится начать переговоры о расширении коалиции

Предположительно в коалицию могут войти Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные".

TV3 ziņas сообщают, что переговоры могут начаться уже в пятницу.

В среду днем, 31 мая, ​​Кришьянис Кариньш не стал комментировать агентству LETA возможные изменения в правительстве.

На вопрос о том, могут ли президентские выборы привести к каким-либо изменениям в правительстве, премьер ответил, что сможет сказать что-либо по этому поводу не ранее послезавтра, когда "стихнут эмоции".

Председатель парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис также заявил, что не располагает дополнительной информацией.

Латковскис подчеркнул, что он и "Новое Единство" сделали все необходимое для избрания выдвинутого ими кандидата на пост президента.

В то же время Латковскис допустил, что переговоры состоятся и их возглавит Кариньш. Однако на данный момент неясно, о чем именно пойдет речь.

Как сообщалось, президентом Латвии сегодня был избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, которого на этот пост выдвинуло "Новое Единство".

Ранее возникло предположение, что такая ситуация может привести к расширению правительства. "Объединенный список" и Национальное объединение ранее заявили, что не войдут в состав правительства, ядром которого станут "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные".