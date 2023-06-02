Весеннее наступление ВСУ так и не началось. Почему?

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце апреля и начале мая говорил, что подготовка к наступлению вышла на финишную прямую. В то же время он призвал не возлагать больших надежд на его результаты.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что наступление начнется, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение. Но через несколько недель тот же генерал Буданов заявил, что у Украины уже есть "минимально необходимое количество оружия".

"Мы не можем больше терять время. У нас и так есть минимум вооружений и другой техники. Все, что я могу сказать: это [наступление] начнется в ближайшее время", - сказал глава военной разведки в интервью японским СМИ.

Вопрос о возможном украинском наступлении вышел за пределы страны и стал одной из главных тем в мировых СМИ. Они анализировали возможные даты и направления атаки, публиковали спутниковые снимки гигантских оборонительных укреплений россиян, построенных на оккупированных территориях.

Мнения о том, готовы ли ВСУ к наступлению, также разделились. В конце апреля верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина находится в "хорошем положении" для нападения.

Но бывший глава военного комитета НАТО, а ныне президент Чехии Петр Павел, призвал Киев не торопиться.

Президент Чехии генерал Петр Павел призвал Украину не спешить с наступлением и подготовиться к нему очень тщательно Фото: Reuters