Историческое событие! История ЛГБТ+ в Латвии - теперь в интернет-версии

Печатная версия книги - библиографическая редкость. В книге зафиксирована история ЛГБТ+ до 2017 года. С тех пор многое изменилось и многое произошло. С одной стороны, жизнь ЛГБТ+ людей стала лучше, безопаснее, и латвийское общество - все более принимающим. С другой стороны, ЛГБТ+ люди по-прежнему переживают гомофобные нападения, и изменения в обществе происходят медленно, и, к сожалению, медленнее всего они происходят в Сейме.

Как ведущая медийная группа в Латвии TVNET GRUPA всегда выступала за разнообразие. Разнообразие является одной из наших основных ценностей.

Поэтому мы пишем и будем писать о самых разных людях, о самых разнообразных семьях и с активной позицией выступим против преступлений ненависти, гомофобии и всего, что позволяет людям свободно думать, говорить, любить и жить. Мы знаем, что мама Латвия любит всех своих детей.

Это огромное удовлетворение, выпускать эту интернет-книгу. Каким бы ни был импульс - узнать больше, исследовать глубже или просто образовываться, с 1 июня, книга "История ЛГБТ+ в Латвии за последние 100 лет" доступна в интернет-версии для всех, из любого места в мире.

Мы верим, что в разнообразии есть сила. Мы верим, что интернет-версия книги поможет всем, кто хочет узнать, изучать, понимать, расти. Мы верим, что книга станет еще одним способом укрепления в Латвии включающей, надежной, счастливой и радостной среды для всех. Никто не должен уезжать из-за гомофобных атак Латвии. Все семьи должны быть равными. В такой Латвии мы хотим жить. И такая Латвия будет.

Интернет-версию книги "История ЛГБТ+ в Латвии за последние 100 лет" можно свободно прочитать здесь.