Руководитель движения Dzīvesbiedri: Преступления ненависти стали заметнее

Он признал, что еще пять лет назад эти преступления были, но о них говорили очень мало, большая часть общества о них ничего не знала.

"В последние месяцы мы знаем о, по крайней мере, десяти случаях, и об этих случаях знает полиция. В двух случаях в течение месяца полиция уже начала уголовный процесс, что является огромным достижением", - оценил активист по правам человека.

Упомянутая тенденция, по его мнению, объясняется тем, что полиция доказала свою способность расследовать подобные преступления, поэтому общество теперь видит, что стоит о них говорить и сообщать в полицию.

Залитис считает, что президенту Левитсу не удалось хорошо поработать над народным сплочением, что могло бы снизить количество преступлений ненависти.

Руководитель Dzīvesbiedri надеется, что вновь избранному президенту Латвии Эдгару Ринкевичу удастся улучшить ситуацию в сфере прав человека, так как политик уже изначально говорил, что это будет одним из его приоритетов на этой должности.

Вместе с тем Залитис предсказывает, что во время президентства Ринкевича будет прогресс и в регулировании о партнерских отношениях. Многое может зависеть от того, попадут ли "Прогрессивные" в коалицию, и хотят ли они этого сами, добавил Залитис.