Фото ⟩ Не так страшен Моргенштерн, как его публика. Что творилось в Риге?

3 июня на концертной площадке Wondersala с большим сольным концертом выступил российский рэпер Моргенштерн. Год назад Минюст РФ включил артиста в список "иноагентов". Теперь, Алишер (именно так его на самом деле зовут) живет в Дубае, где пишет новые песни, снимает клипы и, конечно, веселится.
Алишер Моргенштерн всего за 6 лет прошел путь от YouTube-блогера до "плохиша иноагента", который изначально высмеивал популярных музыкальных исполнителей того времени. В своих первых роликах он учил подписчиков создавать музыку в стиле популярных рэперов за считанные минуты.
Стоит заметить, что это ему великолепно удавалось!
В 2018 году Моргенштерн выпустил дебютный альбом "До того, как стал известен", который произвел эффект взорвавшейся бомбы. Казалось бы, взрыв прошел, сейчас все уляжется, но не тут-то было! Следом пошли еще более успешные релизы, дуэты, клипы. А дальше произошло нечто невообразимое - Моргештерн завоевал призы в таких номинациях как "Артист года", "Человек года", "Музыкант года", "Женщина года", а также попал в топ самых успешных звезд по мнению Forbes.
Потому совсем не удивительно, что такой стремительный взлет простого парня из Уфы покорил молодежную аудиторию.
Тем более, что во всем, что он делает,
он проповедует бунтарство, анархию и невероятную веру в счастливый случай. Который, определенно в биографии Моргенштерна присутствует!
Можно сколько угодно говорить о том, что у артиста качественные треки или шоу-программа. Впрочем, в этом с легкостью можно было убедиться на концерте в Риге - огненное шоу, спецэффекты, конфетти, большие экраны. Звучали минуса с прописанными бэками. Да, где-то был это был плюс, но все было приправлено живыми барабанами и гитарой. Чтобы создать динамику, Моргенштерн постоянно обращался к толпе, заводил ее.