Новиков о болевом шоке Украины и распаде России после Путина

- Есть еще другой человек, твой однофамилец Сергей Новиков (начальник управления по общественным проектам в администрации президента РФ . - Ред.). Он пишет оперы, регулярно ходит на "Что? Где? Когда?", многодетный отец 1977 года рождения. Он не понимает, что происходит в России?

- Ты спрашивал, как умные люди могли это допустить. Вот сценарий для умного человека, только бессовестного, который мог этой ситуацией воспользоваться. Он сделал карьеру при Путине, заработал большие деньги. Сейчас, если у него получится, он отползет от этой ситуации, закрепится в хорошей европейской стране, где он уже, скорее всего, укоренил своих детей. Там он будет защищен от выдачи, потому что отец какого-нибудь гражданина этой самой страны. Он не засветился явным образом, а то, что у него какие-то коррупционные истории, ну, с кем не бывает. Вот тебе, пожалуйста, это человек умный, у него все получилось, что он хотел. Он эти деньги заработал чужой кровью. Так что чего бы ему было не допустить такого?

- Но ведь он может и не выскочить из этого поезда?