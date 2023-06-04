Киев стучится в НАТО. Пустят или предложат альтернативу?

В случае с Украиной, однако, речь, очевидно, идет не только о поставках вооружений. Об этом говорят и президент Франции Эмманюэль Макрон, и сам Олаф Шольц. Правда, что они имеют в виду, пока не известно. По словам канцлера, "гарантии безопасности должны быть конкретно описаны, и одновременно речь идет о том, чтобы понять, кто их может дать". На этот счет, добавил Шольц, "с друзьями и партнерами ведутся интенсивные дискуссии".

Эксперт: Европа заинтересована в членстве Украины в НАТО

На объективный интерес не только Киева, но и самой Европы в сближении Украины с НАТО, а затем и в ее членстве обращает внимание руководитель группы экспертов по безопасности в берлинском Фонде науки и политики (SWP) Клаудиа Майор (Claudia Major). Она указывает на три аспекта.

Во-первых, если когда-нибудь в будущем Украина все-таки окажется захваченной или оккупированной Россией, ни о какой стабильности и безопасности в Европе не может быть и речи. "Так что стабильная и защищенная в НАТО Украина, отвечает и нашим интересам безопасности", - говорит эксперт.

Во-вторых, безопасность Украины необходимо обеспечить на период послевоенного восстановления, чтобы многомиллиардные инвестиции на эти цели не оказались бы потраченными впустую в случае повторной агрессии России. Наконец, в-третьих, членство или хотя бы близость к НАТО могли бы уберечь Украину от неприятных "сюрпризов" в процессе ее предстоящего присоединения к Европейскому Союзу.