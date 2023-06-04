Причиной катастрофы на железной дороге в Индии мог стать сбой сигнала. Моди обещает наказать виновных

До сих пор до конца не ясно, что стало причиной столкновения нескольких поездов в округе Баласор, которое уже называют самой страшной железнодорожной катастрофой в Индии в этом веке.

Согласно предварительным данным, авария произошла в результате сбоя сигнала, сообщил главный специалист по связям с общественностью Юго-Восточной железной дороги К. С. Ананд.

Предполагается, что на борту двух пассажирских поездов находилось около двух тысяч пассажиров.

По словам официальных лиц, несколько вагонов поезда Coromandel Express, направлявшегося в Ченнаи из Калькутты, сошли с рельсов примерно в 19:00 (13:30 GMT) после столкновения с неподвижным товарным поездом. Остается неясным, как экспресс оказался на одном пути с товарным поездом.

Несколько вагонов Coromandel Express оказались на противоположном пути. Другой поезд, следовавший в противоположном направлении - Howrah Superfast Express, следовавший из Йесвантпура в Хауру, - столкнулся со сходящими с рельсов вагонами.

"Coromandel Express должен был идти по главной линии, но вместо этого был дан сигнал на петлевую линию, и поезд врезался в товарный поезд, уже припаркованный там, - сказал Ананд. - Его вагоны упали на рельсы с обеих сторон, что также привело к сходу с рельсов экспресса Howrah Superfast", - сказал он.