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Фото ⟩ В лесах Саулкрасты уже есть первые грибы

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Фото: Olita Balule

"Я живу в сельской местности в Саулкрасты, во время прогулки с собакой в ​​лесу у дома нашла грибы. Нашла шесть подберезовиков, один из которых был червивый. Сейчас лес сухой. Грибы росли на краю дороги, проезженной трактором", - рассказала TVNET читательница Олита. 

Она добавляет: "Примерно три года назад здесь проводились лесопильные работы - леса вокруг нас вырубаются очень интенсивно, а этот лес, похоже, единственный, который остался частично "пригодным для использования".

Женщина рассказала, что является страстным грибником уже с детства, а эти грибы стали не первыми, которые она нашла летом. Так, ранее она уже находила грибы в начале июня.

Галерея: Первые грибы в Саулкрасты 

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