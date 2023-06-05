Фото ⟩ В лесах Саулкрасты уже есть первые грибы

"Я живу в сельской местности в Саулкрасты, во время прогулки с собакой в ​​лесу у дома нашла грибы. Нашла шесть подберезовиков, один из которых был червивый. Сейчас лес сухой. Грибы росли на краю дороги, проезженной трактором", - рассказала TVNET читательница Олита.