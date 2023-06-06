СМИ: В рейде в Россию участвовали польские добровольцы

В одном из рейдов на российскую территорию, совершенную бойцами легиона "Свободная Россия" и РДК, воюющими на стороне Украины, приняли участие добровольцы "Польского добровольческого корпуса". Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает ряд польских изданий, включая Wprost, ссылаясь, в том числе, на видеоролики, в которых военные, говорящие по-польски, находятся на российской территории.

Эту информацию подтвердили и соцсети "Польского добровольческого корпуса". "Польский добровольческий корпус принимал участие в выполнении боевой задачи совместно с РДК. Нас связывают не только узы братства по оружию, но и личная дружба и товарищество. В бой вступила первая штурмовая группа корпуса. Все вернулись целыми и невредимыми", - говорится в сообщении корпуса.

The Polish Volunteer Corps described in the media is in no way associated with the Polish Armed Forces or any Polish institution.



The activities of Polish volunteers supporting Ukraine in the fight against Russia should not be identified with the authorities of the Poland. pic.twitter.com/32LFeTmxku — Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 4, 2023