От шока до смирения. Как россияне оправдывают войну, ее продолжение и Путина

"Я понимаю, что сейчас, если это [войну] как-то все так прекратить, то лично на мне это отразится плохо. Грубо говоря, я должен буду за это платить. <…> Я буду вынужден платить какую-то контрибуцию, что ли. И еще буду обвинен в том, в чем я не участвовал. <…> Я не принимал решений. И не поддерживал тех, кто принимал эти решения, но вина, которую на них возложат, она будет спроецирована и на меня тоже", - рассуждает специалист по торговле квадратными метрами.

Не мы

В приведенных в исследованиях ответах регулярно сквозит пропагандистский нарратив "не мы начали войну" и прочий аутотренинг на тему того, что Россию "вынудили". Эти ораторы, как правило, верят в схемы, где война идет не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном.

"Подобная интерпретация позволяет нашим информантам, наблюдающим затягивание войны и увеличение жертв среди мирного населения, "жалеть простых украинцев", одновременно поддерживая действия России", - пишут социологи.

Отдельно исследователи анализируют влияние мобилизации на перемену настроений. Радости оказаться на фронте не выказал никто. Женщины переживают, что могут потерять своих мужчин. А молодые парни продолжают рассуждать, что раз уж ввязались, то сдаваться нельзя.