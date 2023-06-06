Видео, Фото ⟩ Украина: российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, объявлена эвакуация

"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", - утверждается в сообщении военных.

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В свою очередь мэр Новой Каховки заявил, что "уровень воды после разрушения плотины Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра ниже по течению".

В Херсонской области объявили эвакуацию после сообщений о подрыве Каховской ГЭС.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. По словам главы администрации, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.

"Уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне риска, необходимо: выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних питомцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских", - предупредило МВД Украины.

Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.