Российские войска подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, заявило украинское оперативное командование "Юг". Об этом пишет Русская служба BBC.
Видео, Фото ⟩ Украина: российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, объявлена эвакуация
"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", - утверждается в сообщении военных.
В свою очередь мэр Новой Каховки заявил, что "уровень воды после разрушения плотины Каховской ГЭС поднялся на 2,5 метра ниже по течению".
В Херсонской области объявили эвакуацию после сообщений о подрыве Каховской ГЭС.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в видеообращении подтвердил подрыв плотины Каховской ГЭС и сказал, что вода достигнет критического уровня через 5 часов. По словам главы администрации, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.
"Уровень воды поднимается, и всем, кто находится в зоне риска, необходимо: выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости, позаботиться о близких и домашних питомцах, следовать инструкциям спасателей и полицейских", - предупредило МВД Украины.
Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ни чем угодно террористам не удастся остановить Украину. Все службы работают", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что "цель подрыва Каховской ГЭС россиянами - попытка сорвать наступление Украины".
По ее словам, сейчас "ряд населенных пунктов уже полностью или частично затоплены".
Ситуация создает риски и для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов. Украинский "Энергоатом" также сообщил о том, что подрыв Каховской ГЭС "может иметь отрицательные последствия для ЗАЭС". "Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС", - сказано в сообщении. В "Энергоатоме" отметили, что пока "ситуация контролируется".
"Также подрыв Каховской ГЭС означает, что Крым останется без воды", - написала Дарья Заривна.
Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в полдень
Русская служба BBC сообщает, что первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. В Херсоне частично подтапливается микрорайон Корабел, однако в городе нет критической ситуации.
Украинские власти ожидают, что "критически высокий уровень будет достигнут около 11 часов".
В то же время глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что в результате "ночных ударов" разрушены задвижки, а сейчас происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Ранее он отрицал подрыв ГЭС.
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