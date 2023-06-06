Рецепт вкусной и полезной шарлотки с ревенем

Съедобен только стебель ревеня, а листья и корень считаются ядовитыми. 100 г ревеня содержит примерно 30% суточной нормы витамина K, который необходим для нормального свертывания крови и эластичности кровеносных сосудов. Он обладает противовоспалительным свойством и улучшает иммунитет. В небольшом количестве ревень очень полезен для почек и кишечника. Это хороший источник клетчатки. Однако не стоит забывать, что ревень содержит много яблочной и щавелевой кислот, уровень которых снижается после термической обработки.

Ревень. Иллюстративное фото Фото: planet_fox/ Pixabay.com

Специалисты не рекомендуют есть ревень каждый день. Но на праздник или семейный вечер его можно приготовить. Портал УНИАН делится рецептом шарлотки с ревенем!

Ингредиенты:

ревень - 250 г;

яйца - 4 шт.;

сахар - 250 г;

мука - 150 г;

разрыхлитель для теста - 1 ч. л.;

корица, ванилин, мускатный орех по вкусу.

Приготовление:

1. Ревень вымыть и очистить от пленки, нарезать тонкими ломтиками.

2. Яйца взбить с сахаром и пряностями до пышной однородной пены.

3. В смесь добавить муку с разрыхлителем и перемешать все до однородной массы. Тесто должно быть воздушным.

4. Тесто вылить в предварительно смазанную маслом форму для выпечки.

5. Ревень воткнуть в тесто вертикально.

6. Выпекать пирог с ревенем необходимо примерно 45 минут при 180°. После выпечки оставить в выключенной духовке еще на 15 минут.

Приятного аппетита!