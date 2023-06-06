Рецепт вкусной и полезной шарлотки с ревенем

Польза и вред ревеня хорошо изучены еще со Средних веков. Ревень (он же рабарбар) - это многолетнее растение семейства гречишных с большими листьями на толстых красноватых черешках и крупными мясистыми корнями. Мало кто знает, что ревень - это овощ, но готовится он как фрукт.
Съедобен только стебель ревеня, а листья и корень считаются ядовитыми. 100 г ревеня содержит примерно 30% суточной нормы витамина K, который необходим для нормального свертывания крови и эластичности кровеносных сосудов. Он обладает противовоспалительным свойством и улучшает иммунитет. В небольшом количестве ревень очень полезен для почек и кишечника. Это хороший источник клетчатки. Однако не стоит забывать, что ревень содержит много яблочной и щавелевой кислот, уровень которых снижается после термической обработки.
Специалисты не рекомендуют есть ревень каждый день. Но на праздник или семейный вечер его можно приготовить. Портал УНИАН делится рецептом шарлотки с ревенем!
Ингредиенты:
- ревень - 250 г;
- яйца - 4 шт.;
- сахар - 250 г;
- мука - 150 г;
- разрыхлитель для теста - 1 ч. л.;
- корица, ванилин, мускатный орех по вкусу.
Приготовление:
1. Ревень вымыть и очистить от пленки, нарезать тонкими ломтиками.
2. Яйца взбить с сахаром и пряностями до пышной однородной пены.
3. В смесь добавить муку с разрыхлителем и перемешать все до однородной массы. Тесто должно быть воздушным.
4. Тесто вылить в предварительно смазанную маслом форму для выпечки.
5. Ревень воткнуть в тесто вертикально.
6. Выпекать пирог с ревенем необходимо примерно 45 минут при 180°. После выпечки оставить в выключенной духовке еще на 15 минут.
Приятного аппетита!
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