Авария в Вентспилсском крае: погибла пассажирка

Прошлой ночью около 4:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что на берегу моря в Вентспилсском крае произошло дорожно-транспортное происшествие - разбился автомобиль Ford Explorer. В аварии погибла женщина-пассажир.

В ходе экспертизы было установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. В его дыхании было обнаружено 1,56 промилле алкоголя.

Шершнева сообщает, что Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия и выясняются точные причины аварии.

Как сообщалось, за последние сутки 15 водителей были пойманы за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Транспортные средства трех водителей будут конфискованы, а стоимость транспортного средства будет взыскана с восьми пьяных водителей.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек, один человек погиб.