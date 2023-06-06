Дзинтарс: необходимо ясное понимание ситуации в правящей коалиции

В правящую коалицию входят "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список" (ОС), но после президентских выборов, на которых коалиционные партии не смогли договориться о поддержке единого кандидата, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") начал переговоры о возможном расширении коалиции за счет Союза зеленых и крестьян и "Прогрессивных".

Отвечая на вопрос, как обеспечить конструктивную работу правящей коалиции в условиях взаимного недоверия, Дзинтарс сказал, что необходима ясность, как будет выглядеть коалиция, потому что в настоящее время депутаты и министры Нацобъединения и ОС не знают, останется ли "Новое Единство" их союзником.

По мнению Дзинтарса, быстро ясности в этом вопросе не будет, вряд ли этот вопрос может быть решен в течение недели или двух, что может серьезно осложнить работу правящей коалиции.

Дзинтарс отметил, что на президентских выборах была заключена сделка - поддержка кандидата "Нового Единства" в президенты Эдгара Ринкевича в обмен на обещание помочь оппозиционным партиям войти в правительство.

По его мнению, заявления о том, что более широкая коалиция сделает работу правительства более динамичной, являются абсурдными аргументами.

По словам лидера Нацобъединения, Кариньш должен более самокритично взглянуть на свою работу, так как, возможно, его "лидерские качества были недостаточно хороши", вместо того чтобы перекладывать ответственность на партнеров по коалиции.