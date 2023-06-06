СЗК рассказал, какая коалиция нужна стране

В интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении он заявил, что нынешняя коалиция основана на создании "линий взаимных предубеждений".

Два партнера по коалиции пытаются сохранить барьеры, чтобы их деятельности ничего не угрожало, добавил руководитель фракции СЗК.

Как сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), который начал с партиями переговоры об изменениях в коалиции, заявил, что цель переговоров - не выход партий из коалиции, а привлечение в нее новых партнеров.

Разногласия в коалиции усилились после президентских выборов. 31 мая Сейм избрал новым президентом Латвии министра иностранных дел, кандидата премьерской партии "Новое Единство" Эдгара Ринкевича, но избран он был только благодаря голосам оппозиционных СЗК и "Прогрессивных", без поддержки коалиционных "Объединенного списка" (ОС) и Национального объединения.

Итоги президентских выборов привели к тому, что в политических кругах сложилось мнение о неизбежности изменений - либо расширении существующей коалиции, либо полной смены правительства, например, допускается, что ядро новой коалиции могут сформировать "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные". "Новое Единство" начало переговоры о расширении коалиции с ОС и Нацобъединением, которые до этого возражали против каких-либо изменений в ее составе.