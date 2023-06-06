В Юрмале выступит легендарная оперная певица Джойс ДиДонато

20 июня на сцену "Дзинтари" выйдет одна из величайших певиц в истории классической музыки - Джойс ДиДонато. Юрмала включена в мировое турне американской дивы: ее театрализованная программа Eden ("Эдем", "Рай") уже прозвучала в таких культовых залах, как Carnegie Hall в Нью-Йорке, Théâtre des Champs-Elysées в Париже, Barbican Hall в Лондоне, Elbphilharmonie в Гамбурге, Concertgebouw в Амстердаме, Megaron в Афинах, Teatro Real в Мадриде.
Вместе с Джойс приедет итальянский оркестр Il Pomo d’Oro, а в Латвии к выступлению звезды присоединится большой детский хор. Никогда еще наша страна не принимала столь масштабных гастролей оперных знаменитостей.
Джойс ДиДонато - это имя вот уже двадцать лет сияет над музыкальным горизонтом невероятно ярким и радостным светом. New York Times называет голос Джойс золотом высшей пробы.
Трехкратный лауреат самых главных премий в области классической музыки - "Грэмми", ECHO Klassik Award и Gramophone Award, обладательница престижнейшей театральной премии Лоуренса Оливье за выдающиеся достижения и десятков других призов и почетных званий, Джойс ДиДонато пользуется бесконечной любовью у публики и уважением у критиков по всему миру. Ее меццо-сопрано безупречно, актерский дар удивителен.
"Джойс ДиДонато - одна из самых совершенных певиц в истории", - ответственно заявляет BBC Music; список ролей примадонны это полностью подтверждает. Вряд ли на оперной сцене найдется вторая исполнительница, которая, подобно Джойс, одинаково хороша в старинной музыке, репертуаре бельканто, романтических партиях и современных сочинениях. Но ДиДонато способна и на большее: в программе "Эдем", номинированной на "Грэмми", она за один вечер совершает головокружительное путешествие от Генри Перселла до Чарльза Айвза, от Георга Фридриха Генделя до Густава Малера, от Рихарда Вагнера до Рэйчел Портман.
За свою блистательную карьеру Джойс ДиДонато спела 39 главных партий. В шести случаях речь о мировых премьерах - одного этого достаточно, чтобы войти в историю музыки.
Пятнадцать студийных записей с участием Джойс выпущены Argo Records, Albany Records, Ondine, Naxos Records, Virgin Classics, Deutsche Grammophon, Erato Records/Warner Classics. А также пять альбомов симфонической музыки, где ДиДонато исполняет вокальные партии. И пятнадцать сольных альбомов.
И столько же записей на DVD - включая "Севильского цирюльника" из лондонского Ковент-Гардена: тогда, 7 июля 2009 года, во время трансляции Джойс поскользнулась на сцене и сломала ногу - но не прервала спектакль, а закончила его на костылях. Более того, она провела потом всю запланированную серию выступлений в инвалидной коляске, с розовой повязкой на гипсе…
Степень отваги и внутренней свободы Джойс такова, что в 2016 году она - бесспорно, одна из лучших певиц мира - решилась сыграть худшую певицу в мире в фильме Ральфа Плегера "История Флоренс Фостер Дженкинс".
Без морализаторства и пафоса, исключительно художественными средствами - с помощью своего прекрасного голоса и великой музыки - Джойс ДиДонато говорит со своим слушателем на темы, которые ее волнуют. В ее райском саду, в ее "Эдеме", речь идет о красоте и хрупкости нашего мира: "Чтобы спасти нашу планету, недостаточно просто поставить галочку в графе "сокращение выбросов углекислого газа". Единственный способ - изменить сердца людей".
"Эдем" несет эти изменения, создавая живой сад из волшебных арий и проникая в сердца, вырываясь за пределы концертного зала - в каждой стране, которую Джойс посещает во время турне, великая певица встречается с преподавателями музыки и учащимися, сама дает мастер-классы, приглашает международных спикеров и выводит ребят с собой на сцену - она ведь и сама начинала путь к вершинам музыкального Олимпа со школьного хора. Для Джойс это крайне важно: сеять семена прекрасного будущего.
Латвия откликнулась на призыв примадонны со всей душой. Самый большой детский хор в истории "Эдема" - 200 учеников Рижской школы № 6, в которой музыке уделяют особое внимание - вместе с Джойс ДиДонато исполнит в "Дзинтари" финальные песни проекта.
Билеты доступны в городских кассах и в сети bilesuparadize.lv.
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