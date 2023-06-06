В Юрмале выступит легендарная оперная певица Джойс ДиДонато

За свою блистательную карьеру Джойс ДиДонато спела 39 главных партий. В шести случаях речь о мировых премьерах - одного этого достаточно, чтобы войти в историю музыки.

Пятнадцать студийных записей с участием Джойс выпущены Argo Records, Albany Records, Ondine, Naxos Records, Virgin Classics, Deutsche Grammophon, Erato Records/Warner Classics. А также пять альбомов симфонической музыки, где ДиДонато исполняет вокальные партии. И пятнадцать сольных альбомов.

И столько же записей на DVD - включая "Севильского цирюльника" из лондонского Ковент-Гардена: тогда, 7 июля 2009 года, во время трансляции Джойс поскользнулась на сцене и сломала ногу - но не прервала спектакль, а закончила его на костылях. Более того, она провела потом всю запланированную серию выступлений в инвалидной коляске, с розовой повязкой на гипсе…

Степень отваги и внутренней свободы Джойс такова, что в 2016 году она - бесспорно, одна из лучших певиц мира - решилась сыграть худшую певицу в мире в фильме Ральфа Плегера "История Флоренс Фостер Дженкинс".