Флаг ЛГБТ у Рижской думы: Стакис признал, что действовал неколлегиально

"Рига - столица Латвии, страны Евросоюза, и, как и в других европейских городах, этот флаг вывешивается у мэрии перед прайдом. В Вильнюсе даже городскую думу подсвечивали в цветах радуги. Мы рады объединиться с нашими союзниками - странами ЕС, посольствами США и Канады в Латвии", - сказал Стакис.

Мероприятия Riga Pride в столице уже завершились, и флаг ЛГБТК снят со здания думы.

Предприятия и организации в открытом письме поддержали решение Стакиса вывесить радужный флаг на здании Рижской думы

В открытом письме около 600 представителей предприятий, организаций и гражданского общества выразили поддержку решению председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса вывесить радужный флаг на Рижской думе во время Рижского прайда. Об этом агентству LЕТА сообщил представитель движения Dzīvesbiedri Каспар Залитис.

В письме подчеркивается, что решение Стакиса вывесить радужный флаг у здания Рижской думы символизирует поддержку городом целей шествия. Кроме того, вывешивание флага ЛГБТК-сообщества в дни прайда является "обычной практикой в столицах стран, основанных на западных ценностях".

Позиция Латвии в вопросах прав человека и прав ЛГБТК-сообщества особенно важна для партнеров и союзников Латвии, так как в шествии приняли участие представители посольств США, Франции, Канады, Ирландии, Германии, Нидерландов, Великобритании.

Кроме того, поддержка городом прайда важна и для международных компаний и инвесторов, работающих в Риге.

Письмо подписали такие компании, как Draugiem Group, Positivus koncerti, Printful, COBALT, Sorainen, Helve, Circle K Business Centre, архитектурное бюро Millers & Gavrilovićs, White Label, Golin, Magic B40, McCann Rīga, Collex, ERDA, объединение ЛГБТ+ и их друзей "Мозаика", центр Marta, Латвийский центр современного искусства, Латвийская ассоциация стартапов, Tavi Draugi, "Хочу помочь беженцам", спортивные организации, Satori, актер Гирт Калниньш, режиссеры Уна Розенбаума и Криста Буране, а также многие другие.