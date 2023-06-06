Флаг ЛГБТ у Рижской думы: Стакис признал, что действовал неколлегиально

На заседании коалиции Рижской думы, которое состоялось во вторник, 6 июня, председатель Рижской думы Мартиньш Стакис признал, что был неколлегиальным в своем решении вывесить в прошлую пятницу флаг ЛГБТК-сообщества возле городской думы.
Стакис признал агентству LЕТА, что не может отрицать очевидное для всех. На заседании он объяснил свои действия желанием, чтобы столица Латвии Рига выразила поддержку ЛГБТК-сообществу в борьбе за права человека, против насилия и дискриминации подобно тому, как это происходит в других городах Европы и мира.
Стакис заверил, что в дальнейшем будет информировать коллег о своих планах и согласовывать свои действия с депутатами.
Депутаты фракции Национального объединения и Латвийского объединения регионов приняли объяснения мэра и считают инцидент исчерпанным. Именно они сообщили о том, что требуют от Стакиса объяснений по поводу единоличного решения вывесить флаг ЛГБТК на здании Рижской думы. Депутаты Нацобъединения и ЛОР упрекали мэра в том, что он действовал самовольно и недемократично, навязав свою волю большинству без обсуждения в коалиции Рижской думы или совете фракций.
Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что флаг ЛГБТК вывешен у здания Рижской думы по его распоряжению в знак солидарности с гражданами Латвии, которые отправились на прайд, отстаивая права человека, против насилия и дискриминации.
"Рига - столица Латвии, страны Евросоюза, и, как и в других европейских городах, этот флаг вывешивается у мэрии перед прайдом. В Вильнюсе даже городскую думу подсвечивали в цветах радуги. Мы рады объединиться с нашими союзниками - странами ЕС, посольствами США и Канады в Латвии", - сказал Стакис.
Мероприятия Riga Pride в столице уже завершились, и флаг ЛГБТК снят со здания думы.
Предприятия и организации в открытом письме поддержали решение Стакиса вывесить радужный флаг на здании Рижской думы
В открытом письме около 600 представителей предприятий, организаций и гражданского общества выразили поддержку решению председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса вывесить радужный флаг на Рижской думе во время Рижского прайда. Об этом агентству LЕТА сообщил представитель движения Dzīvesbiedri Каспар Залитис.
В письме подчеркивается, что решение Стакиса вывесить радужный флаг у здания Рижской думы символизирует поддержку городом целей шествия. Кроме того, вывешивание флага ЛГБТК-сообщества в дни прайда является "обычной практикой в столицах стран, основанных на западных ценностях".
Позиция Латвии в вопросах прав человека и прав ЛГБТК-сообщества особенно важна для партнеров и союзников Латвии, так как в шествии приняли участие представители посольств США, Франции, Канады, Ирландии, Германии, Нидерландов, Великобритании.
Кроме того, поддержка городом прайда важна и для международных компаний и инвесторов, работающих в Риге.
Письмо подписали такие компании, как Draugiem Group, Positivus koncerti, Printful, COBALT, Sorainen, Helve, Circle K Business Centre, архитектурное бюро Millers & Gavrilovićs, White Label, Golin, Magic B40, McCann Rīga, Collex, ERDA, объединение ЛГБТ+ и их друзей "Мозаика", центр Marta, Латвийский центр современного искусства, Латвийская ассоциация стартапов, Tavi Draugi, "Хочу помочь беженцам", спортивные организации, Satori, актер Гирт Калниньш, режиссеры Уна Розенбаума и Криста Буране, а также многие другие.
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