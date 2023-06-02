Депутаты фракции Национального объединения и Латвийского объединения регионов (LRA) в Рижской думе потребовали снять со здания Рижской думы флаг ЛГБТ+, сообщает агентство LETA.
Депутаты Рижской думы от Нацобъединения и LRA потребовали снять со здания думы флаг ЛГБТ+
Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс обратился к исполнительному директору Янису Ланге с просьбой объяснить, почему этот флаг вывешен вместе с официальными флагами думы. Там обычно находятся только флаги важного значения - Латвии, Риги, Евросоюза и Украины.
Исполнительный директор указал, что этот вопрос нужно адресовать председателю думы.
Недовольные депутаты указывают, что мэр Риги Мартиньш Стакис поступил произвольно и недемократически, навязывая свою волю большинству без дискуссий в коалиции Рижской думы или совете фракций. Ратниекс отмечает, что Рижская дума не в руках одной партии, кроме того, большинство думы не символизирует эту идеологию. Рижская дума - структура, представляющая всех рижан. Это центральное здание самоуправление, а не частная собственность одного чиновника или кафе.
Фракция Национального объединения/Латвийского объединения регионов напоминает, что в Рижской думе 60 депутатов, а во фракции "Прогрессивных" - 14 депутатов, что не является большинством думы и не представляет большинство жителей Риги.
Кроме того, о нахождении флага на балконе здания обществу стало известно только поздним вечером в пятницу, когда время работы думы закончилось, что указывает на скрытные и закулисные действия, считает Ратниекс.
В свою очередь мэр Риги Мартиньш Стакис отметил, что вывешивание флага на здании Рижской думы - его распоряжение, отданное из солидарности с гражданами Латвии, которые завтра пойдут на шествие прайда, чтобы выступить за права человека, против насилия и дискриминации.
"Рига - столица Латвии, страны Евросоюза, и, как и в других европейских городах, этот флаг вывешивается у мэрии перед прайдом. В Вильнюсе даже городскую думу подсвечивали в цветах радуги. Мы рады объединиться с нашими союзниками - странами ЕС, посольствами США и Канады в Латвии", - сказал Стакис.
В связи с этим флаг со здания думы снят не будет.
Напомним, в субботу в 13 часов пройдет главное событие Riga Pride или недели Рижского прайда - большое шествие "Мы все - Латвия".
Организаторы надеются, что шествие соберет тысячи человек, так как оно проходит, чтобы выступать за равенство, инклюзивное общество и принятие Закона о гражданском союзе, "обеспечивающего правовую защиту для всех семей".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!