Депутаты Рижской думы от Нацобъединения и LRA потребовали снять со здания думы флаг ЛГБТ+

Заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс обратился к исполнительному директору Янису Ланге с просьбой объяснить, почему этот флаг вывешен вместе с официальными флагами думы. Там обычно находятся только флаги важного значения - Латвии, Риги, Евросоюза и Украины.

Исполнительный директор указал, что этот вопрос нужно адресовать председателю думы.

Недовольные депутаты указывают, что мэр Риги Мартиньш Стакис поступил произвольно и недемократически, навязывая свою волю большинству без дискуссий в коалиции Рижской думы или совете фракций. Ратниекс отмечает, что Рижская дума не в руках одной партии, кроме того, большинство думы не символизирует эту идеологию. Рижская дума - структура, представляющая всех рижан. Это центральное здание самоуправление, а не частная собственность одного чиновника или кафе.

Фракция Национального объединения/Латвийского объединения регионов напоминает, что в Рижской думе 60 депутатов, а во фракции "Прогрессивных" - 14 депутатов, что не является большинством думы и не представляет большинство жителей Риги.