Сама рухнула или специально обрушили? Что произошло с Каховской плотиной

"Взрыв может быть очень небольшой. Он может даже быть подводным. Там даже снаружи ничего взрывать необязательно. Важно, чтобы проран образовался. Чтобы это было отверстие шириной три-четыре метра. Дальше вода все сделает сама. Перепад воды в 16 метров - это очень много", - сказал он.

По его словам, квалифицированный специалист-гидротехник мог бы определить самое слабое место, в котором можно было бы проделать небольшое отверстие при помощи 200-300 кг взрывчатки.

Но эту версию невозможно подтвердить или опровергнуть.

Кому это нужно?

Версия о целенаправленном подрыве плохо укладывается в логику военных действий. Такое развитие событий невыгодно ни одной из сторон.

После вывода российских войск с правого берега Днепра этот участок фронта казался более спокойным. Большая и широкая река была естественным препятствием - чтобы наступать, российским или украинским войскам пришлось бы форсировать ее.

Фото: BBC

Оборонять такую позицию по реке проще, чем на земле, и поэтому обе стороны не держали тут крупных группировок.

Вместе с тем эксперты не исключали, что ВСУ могли бы попытаться совершить именно такую операцию - форсировать реку, захватить на левом берегу плацдарм, навести переправы и начать перебрасывать по ним основные силы.