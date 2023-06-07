В последний раз состоится фестиваль "Summertime - приглашает Инесе Галанте"

"Поначалу, когда мама впервые доверила мне проведение столь важного для нее фестиваля "Summertime – приглашает Инесе Галанте", я согласилась только на один год и была рада, что смогу применить свой международной опыт работы, введя на фестивале новые традиции и укрепив его позиции на европейском уровне. Для меня это стало захватывающим опытом, и одиннадцать лет промчались незаметно. Но пришла пора двигаться дальше, искать новые форматы и вызовы. Я благодарна фестивалю и всем тем, с кем я работала на протяжении этих лет – вы помогали мне развиваться и учиться в этой сфере. Благодаря этому опыту я заново узнала Латвию, откуда уехала в детстве, а вернулась уже взрослой, чтобы помочь маме с "Summertime – приглашает Инесе Галанте", здесь родился мой сын, и теперь я считаю своим домом не только Дюссельдорф, но также Ригу и Юрмалу. Латвия дала мне возможность встретить множество замечательных людей и пережить фантастические эмоции. Вот почему этим летом моей главной задачей будет устроить на "Summertime – приглашает Инесе Галанте" настоящий праздник для всех, чтобы по его завершении мы могли поднять бокалы шампанского за новые достижения!", – приглашает директор фестиваля Диана Галанте.