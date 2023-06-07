В последний раз состоится фестиваль "Summertime - приглашает Инесе Галанте"

Этим летом, с 10 по 13 августа, в юрмальском концертном зале "Дзинтари" пройдет 17-й музыкальный фестиваль "Summertime – приглашает Инесе Галанте". Фестиваль будет особенным, поскольку проводится в последний раз, и предлагает насладиться исполнением классической музыки и джаза высочайшего класса, а также выступлениями артистов Метрополитен-опера и театров Бродвея.
На протяжении четырех дней на сцене концертного зала "Дзинтари" будут выступать выдающиеся артисты – на открывающем фестиваль концерте слушателей порадуют латвийские пианисты-виртуозы, на вечере Инесе Галанте на сцену выйдут солисты крупнейших оперных домов мира, а также молодые талантливые музыканты. Итальянское настроение на фестивале создаст Рафаэль Гвалаци, о море эмоций на своем концерте позаботится король балканских ритмов Shantel, а на гала-концерте фестиваля, завершая историю "Summertime – приглашает Инесе Галанте" с моноспектаклем, посвященным Марлен Дитрих, выступит знаменитая актриса и певица, звезда Бродвея – Уте Лемпер.
"Вот уже семнадцать лет фестивалю "Summertime – приглашает Инесе Галанте" безраздельно принадлежат мои душа и сердце. Именно поэтому этим летом в концертном зале Dzintari мы устроим настоящий праздник для слушателей – концерты, на которых можно будет услышать всемирно известных артистов высочайшего уровня, выступающих в Ла Скала, Метрополитен-Опера, на фестивале Сан-Ремо и на сценах Бродвея, а также наши молодые таланты, успевшие удивить весь мир. Я рада, что фестиваль за эти годы стал одним из ярчайших музыкальных мероприятий Латвии и визитной карточкой Юрмалы. Однако семнадцать лет – долгий срок. Я высоко ценю вклад своей дочери Дианы в организацию фестиваля, высокую планку качества и чувство стиля. Без Дианы на фестивале "Summertime – приглашает Инесе Галанте" не было бы так много красок и эмоций. Цель Дианы - смена коцепции фестиваля, она открыта к новыми идеям и интересным проектам, поэтому мы решили, что в этом году фестиваль пройдет в последний раз", – сообщила муза и патронесса фестиваля, оперная певица, кавалер Ордена Трех звезд Инесе Галанте. Она также заверила, что продолжит карьеру певицы и будет уделять особое внимание своей миссии – проведению конкурса молодых исполнителей "Таланты Инесе Галанте". Кроме того, Фонд Инесе Галанте продолжит устраивать музыкальные мероприятия высокого уровня с участием мировых звезд.
"Поначалу, когда мама впервые доверила мне проведение столь важного для нее фестиваля "Summertime – приглашает Инесе Галанте", я согласилась только на один год и была рада, что смогу применить свой международной опыт работы, введя на фестивале новые традиции и укрепив его позиции на европейском уровне. Для меня это стало захватывающим опытом, и одиннадцать лет промчались незаметно. Но пришла пора двигаться дальше, искать новые форматы и вызовы. Я благодарна фестивалю и всем тем, с кем я работала на протяжении этих лет – вы помогали мне развиваться и учиться в этой сфере. Благодаря этому опыту я заново узнала Латвию, откуда уехала в детстве, а вернулась уже взрослой, чтобы помочь маме с "Summertime – приглашает Инесе Галанте", здесь родился мой сын, и теперь я считаю своим домом не только Дюссельдорф, но также Ригу и Юрмалу. Латвия дала мне возможность встретить множество замечательных людей и пережить фантастические эмоции. Вот почему этим летом моей главной задачей будет устроить на "Summertime – приглашает Инесе Галанте" настоящий праздник для всех, чтобы по его завершении мы могли поднять бокалы шампанского за новые достижения!", – приглашает директор фестиваля Диана Галанте.
Этим летом программа фестиваля "Summertime – приглашает Инесе Галанте" включает в себя шесть концертов.
- 10 августа, на концерте в честь открытия, выступят латвийские пианисты-виртуозы Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус.
- 11 августа зажигательную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel.
- 12 августа слушателей соберет вечер Инесе Галанте Viva amore!, на котором вместе с дивой на сцену выйдут солист Метрополитен-Опера и миланского Ла Скала украинский бас Александр Цимбалюк, солист Латвийской национальной оперы и балеты (ЛНОБ) Артем Сафронов, за пианино сядет Грета Эрхартер–Саргсян (Австрия), а также выступят молодые артисты. Вечером 12 августа - многократный участник фестиваля Сан-Ремо, итальянская звезда "Евровидения" Рафаэль Гвалаци.
- 13 августа на концерте "Молодые и яркие" выступят саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров. А завершится фестиваль вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен", созданным ею после трехчасового телефонного разговора с легендарной звездой Голливуда Марлен Дитрих.
Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze.
Галерея: фестиваль "Summertime – приглашает Инесе Галанте"
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