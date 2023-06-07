Кариньш: принятие Украины в НАТО - единственная возможность сохранить мир в Европе

Политик заявил, что в противном случае российская агрессия рано или поздно продолжится и мира никогда не будет.

Также Кариньш подчеркнул, что Запад - это не географическая единица, а единица, основанная на ценностях, и лидер российского режима Владимир Путин проделал хорошую работу по объединению Европы впервые после 1945 года.

Премьер-министр заявил, что народ Украины сражается и умирает за свободу, демократию и ценности, а Запад только говорит об этих ценностях.

"Некоторые люди воспринимают демократию и свободу как должное, говоря, что так было всегда. Дело в том, что этого почти никогда не было, и мы должны это защищать",

- сказал Кариньш, добавив, что Латвия готова помогать Украине до ее победы, потому что только победа Украины может принести мир.