На участке Саулкрасты - Скулте пассажиров поездов будут перевозить автобусами

Изменения связаны с ремонтом контактной сети на данном участке.

Изменения коснутся поезда № 6116, который отправляется из Риги в Скулте в 10:09, и поезда № 6124, который отправляется из Риги в Скулте в 12:07, а также поезда № 6123, который отправляется из Скулте в Ригу в 11:46, и поезда № 6131, который отправляется из Скулте в Ригу в 13:42.

Пассажиры поездов на станции Саулкрасты смогут пересесть на автобусы, которые доставят их до станции Скулте с остановками в Кишупе (на шоссе А1) и на железнодорожном переезде в Звейниекциемсе.

Планируется, что автобусы будут отправляться с железнодорожной станции Саулкрасты в 11:14 и в 13:12.

Со станции Скулте автобусы будут отправляться в 11:34 и в 13:34 и проследуют с теми же остановками. В автобусах будут действительны билеты на поезд. Велосипеды в автобусах перевозить нельзя.