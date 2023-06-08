В Австрии в туннеле загорелся поезд; пассажиров эвакуировали

В Австрии 151 пассажир был эвакуирован из поезда, загоревшегося в среду вечером в туннеле в федеральной земле Тироль, сообщили местные чрезвычайные службы.
Примерно 50 человек получили легкие травмы или надышались дымом.
О серьезных ранениях информации не поступало.
Изначально сообщалось о 370 эвакуированных, однако затем информация была уточнена.
Разрыв кабеля электролинии в железнодорожном туннеле Терфенс стал причиной возгорания одного или нескольких автомобилей, перевозившихся в вагоне этого поезда.
Пожар был потушен в 22:19, а эвакуация была закончена в 23:40.
Эвакуированных на автобусе доставили в Инсбрук.
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