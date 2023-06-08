В Австрии в туннеле загорелся поезд; пассажиров эвакуировали

Примерно 50 человек получили легкие травмы или надышались дымом.

О серьезных ранениях информации не поступало.

Изначально сообщалось о 370 эвакуированных, однако затем информация была уточнена.

Разрыв кабеля электролинии в железнодорожном туннеле Терфенс стал причиной возгорания одного или нескольких автомобилей, перевозившихся в вагоне этого поезда.

Пожар был потушен в 22:19, а эвакуация была закончена в 23:40.

Эвакуированных на автобусе доставили в Инсбрук.