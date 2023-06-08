Bloomberg: Россия блокирует сигнал GPS в Финляндии и странах Балтии

Источник помех радиосигнала, скорее всего, находится в Ленинградской области. Это повлияло на авиаперевозки, хотя на земле нарушений в работе GPS не наблюдалось, сообщил эстонский Центр защиты прав потребителей. В течение последних дней наблюдались помехи в GPS в части Эстонии, говорится в сообщении Министерства транспорта Эстонии.

"Подавление сигнала GPS - один из методов, которыми Российская Федерация защищает важные объекты на своей территории. Это может повлиять и на работу GPS в соседних странах", - говорится в сообщении Минобороны Эстонии.

В течение последних недель в различных регионах России были зафиксированы атаки дронов. В них пострадала даже Москва - 3 мая два небольших дрона взорвались над Кремлем, а 30 мая была осуществлена атака на Рублевку.

После этих событий в Москве усиленно блокировали GPS-сигнал, наблюдались проблемы с геолокацией. Об этом сообщало предприятие Yandex.Taxi. В свою очередь, в приграничных регионах России блокировка сигнала GPS была усилена еще в конце прошлого года. Жалобы на проблемы с навигацией поступали в Волгоградской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской, Брянской и Орловской областях, а также в Подмосковье вплоть до Твери.

До Ленинградской области ни один дрон не долетел, однако Служба авиадиспетчеров Финляндии сообщила, что в воздушном пространстве Финляндии самолеты использовали альтернативные методы навигации. На гражданские авиакомпании проблемы с GPS на данный момент не повлияли.

Минобороны России на просьбу Bloomberg о комментарии не ответило.