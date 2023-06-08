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Нападение с ножом во Франции: пострадали шестеро детей

rus.tvnet.lv/LETA
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Полиция во Франции. Иллюстративное фото
Полиция во Франции. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

В результате нападения мужчины с ножом в городе Анси на юге Франции ранены семь человек, среди них - шестеро детей, сообщает ВВС.

Мужчина напал на группу детей в возрасте примерно трех лет, которые игрались в парке.

Нападавшего задержала полиция.

Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Источник в полиции рассказал агентству AFP, что нападавший заявил стражам порядка, что является сирийским беженцем. Однако его личность еще не подтверждена.

О мотивах нападавшего не сообщается.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин написал в Twitter, что нападавший "арестован благодаря быстрой реакции сил безопасности".

На место происшествия выехала премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Анси находится во Французских Альпах в 40 километрах от Женевы.

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