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Видео ⟩ Заснято, как Нью-Йорк за несколько часов накрывает смог

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Нью-Йорк, покрытый смогом.
Нью-Йорк, покрытый смогом. Фото: Reuters/ScanPix

В среду, 7 июня, густой смог от диких пожаров в Канаде постепенно охватил восточное побережье Нью-Йорка. Сеть камер EarthCam опубликовала ускоренное видео, на котором видны изменения панорамы Манхэттена в среду.

Изменения качества воздуха в городе ощущались только в течение нескольких часов. В Нью-Йорке была зарегистрирована наихудшая оценка качества воздуха.

Как сообщает британская вещательная организация "Би-би-си", мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отметил, что в пятницу на протяжении всего дня существует возможность добиться "значительных улучшений" в качестве воздуха.

Но он предупреждает, что в четверг смог может вернуться. 

Галерея: Смог в Нью-Йорк

По данным центра Канадского агентства лесного хозяйства, на этой неделе в Квебеке активно бушует более 150 лесных пожаров, что в два раза больше, чем в любой другой канадской провинции.

По данным IQAir, в среду, 7 июня, в Нью-Йорке и Детройте качество воздуха было одним из худших в мире.

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