Видео ⟩ Заснято, как Нью-Йорк за несколько часов накрывает смог

В среду, 7 июня, густой смог от диких пожаров в Канаде постепенно охватил восточное побережье Нью-Йорка. Сеть камер EarthCam опубликовала ускоренное видео, на котором видны изменения панорамы Манхэттена в среду.
Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) June 7, 2023
Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.
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Изменения качества воздуха в городе ощущались только в течение нескольких часов. В Нью-Йорке была зарегистрирована наихудшая оценка качества воздуха.
Как сообщает британская вещательная организация "Би-би-си", мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отметил, что в пятницу на протяжении всего дня существует возможность добиться "значительных улучшений" в качестве воздуха.
Но он предупреждает, что в четверг смог может вернуться.
Галерея: Смог в Нью-Йорк
По данным центра Канадского агентства лесного хозяйства, на этой неделе в Квебеке активно бушует более 150 лесных пожаров, что в два раза больше, чем в любой другой канадской провинции.
По данным IQAir, в среду, 7 июня, в Нью-Йорке и Детройте качество воздуха было одним из худших в мире.
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