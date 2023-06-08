Видео ⟩ Заснято, как Нью-Йорк за несколько часов накрывает смог

Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.



Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.



More: https://t.co/ChRuWv7X6E pic.twitter.com/mtKtLun8lN — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) June 7, 2023

Изменения качества воздуха в городе ощущались только в течение нескольких часов. В Нью-Йорке была зарегистрирована наихудшая оценка качества воздуха.

Как сообщает британская вещательная организация "Би-би-си", мэр Нью-Йорка Эрик Адамс отметил, что в пятницу на протяжении всего дня существует возможность добиться "значительных улучшений" в качестве воздуха.

Но он предупреждает, что в четверг смог может вернуться.

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По данным центра Канадского агентства лесного хозяйства, на этой неделе в Квебеке активно бушует более 150 лесных пожаров, что в два раза больше, чем в любой другой канадской провинции.

По данным IQAir, в среду, 7 июня, в Нью-Йорке и Детройте качество воздуха было одним из худших в мире.