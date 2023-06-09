Опасные игры с удушьем: среди молодежи распространяется новый ужасающий тренд

Сотрудники молодежного центра Вяэтса (Эстония) предупреждают, что среди детей стал распространяться новый крайне опасный тренд под названием Blackout challenge, пишет Rus.Postimees.
Суть тренда - ненадолго потерять сознание, чтобы испытать ощущение эйфории. Для этого делают глубокие вдохи, сидя на корточках в течение сорока секунд, а потом резко поднимаются и кладут руки на грудь. Затем, как правило, напарник толкает подростка в стену и удерживает, пока он не теряет сознание. Затем он падает, дергается и вновь приходит в сознание. Многие молодые люди также записывают это на камеру и выкладывают в интернет.
"Это опасно, и, к сожалению, мы знаем, что уже многие дети неоднократно пытались это повторить, - сказано в сообщении, опубликованном в социальных сетях. - Родители, пожалуйста, поговорите со своими детьми, у этого тренда опасные последствия, и о них нужно рассказать, прежде чем произойдет что-то серьезное!".
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