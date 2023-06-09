Украина провела контрнаступательные операции на трех участках фронта

ISW сообщил в отчете, опубликованном в четверг, 8 июня, что эти операции являются частью более широкой контратаки, которая ведется с 4 июня.

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ перешли от обороны к наступлению в направлении Бахмута и на флангах города продвинулись вперед на расстояние от 200 метров до почти двух километров.

Украинская армия в ночь со среды на четверг также провела ограниченное, но значительное наступление на западе Запорожской области, однако российские войска оказали ожесточенное сопротивление и в четверг вернули исходные позиции.

Сообщается, что среди потерь Украины есть и военная техника, поставленная Западом.

В отчете ISW отмечается, что атаки Украины в западной части Запорожья в полной мере не отражают все возможности ВСУ в нынешнем контрнаступлении. В сообщении также говорится, что контрнаступление, вероятно, будет состоять из множества мероприятий разного масштаба, включая локальные атаки, как это наблюдалось на этом участке в четверг.

Сообщается, что Украина создала 12 специальных контрнаступательных бригад. Эксперты считают, что Украина пока задействовала лишь часть имеющихся у нее крупных резервов сил для проведения контрударных операций.

Кроме того, следует отметить, что уровень войск Южного военного округа России, дислоцированных в этом районе, скорее всего, будет выше, чем у российских формирований в других зонах боевых действий, и их оборонительные возможности вряд ли будут отражать оборонительные возможности российских соединений на других участках фронта.

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