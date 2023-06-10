Кто самый добрый, а кто любит мстить? 5 фактов о каждом знаке Зодиака

3. Искренний и честный во всем. Порой Лев ведет себя очень наигранно и драматично,

но все его поступки и слова идут из глубины души - совершенно искренне. Да, он такой, какой есть, и не пытается прятаться за маской, чтобы приукрасить себя.

4. Умеет себя подать. Лев всегда в центре внимания, поскольку на него интересно смотреть. Его таланты, харизма и обаяние привлекают огромное количество поклонников.

5. Привык действовать и побеждать. Лев не ждет - он идет и берет то, что считает достойным себя.

Дева

1. Гибкий и непостоянный знак. Дева легко переносит трудности и перемены, но с трудом может упорядочить свою жизнь. Склонна тратить слишком много времени на мелочи и детали, так и не добираясь до сути дела или вопроса.

2. Видит все в деталях. Дева подмечает малейшие нюансы во всем.

Благодаря этой способности она может фокусироваться на недостатках и пытаться все усовершенствовать, в том числе и себя.

3. Среди Дев больше всего миллионеров и миллиардеров. Именно Девы умеют тщательно учитывать все детали и терпеливо идти к успеху. К тому же это очень экономные и тщательно продумывающие свои траты люди.

4. Живет в материальном мире, забывая про духовную составляющую. Успех придет к Деве тогда, когда она найдет баланс между материальной и духовной частью жизни.