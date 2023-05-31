Знаки Зодиака, которых летом 2023 года ожидает богатство

Несмотря на то, есть вы в списке счастливчиков от астрологов или нет - помните: помощь звезд - хорошо, но главное - упорство и труд!

Овен

Овнам этим летом будет везти в любых новых начинаниях. Астрологи говорят, что можно открывать новый бизнес, браться за важные проекты. Главное при этом - не забывать, что ошибки не всегда являются признаком неудачи.

Близнецы

Начало и конец лета подойдут для дорогостоящих покупок, причем любого характера. Очень важно тратить средства в первую очередь на получение эмоций (поездки, домашний уют), а не на какой-то хлам. Еще многим Близнецам удастся найти новые источники дохода, что укрепит их финансовое положение.

Дева

Девы будут крайне продуктивны этим летом, особенно в тех делах, за которые берутся впервые. Можно будет вовсе сменить работу или сферу деятельности, но только если нынешняя работа по какой-то причине не нравится. Наибольший финансовый успех будет ждать тех, кто занимается рекламой, написанием статей, музыкой.

Скорпион

Этим летом можно соглашаться на командировки и смену обстановки. Больше денег смогут получить Скорпионы, которые заняты в сфере перевозок либо работают водителями. Лето 2023 года - перспективное время для выбора нового финансового пути, если старый себя изжил.

Водолей

Водолеи могут стать намного богаче летом, но нужно перестать перекладывать ответственность на других. Важно заниматься саморазвитием и получением новых знаний. Эксперты отмечают, что Водолеи имеют все шансы перейти на более высокую должность, а также повысить свой доход.