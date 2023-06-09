Погранохрана: иммигрантам на границе с Беларусью предлагали оружие

Представители белорусского режима также пытались давать указания иммигрантам, как им противостоять латвийским пограничникам.

Иммигранты отказались от огнестрельного оружия, и на данный момент инцидентов с применением огнестрельного оружия против латвийских пограничников не зафиксировано. Такие случаи были выявлены в конце прошлого года, но в последние месяцы такого уже не наблюдалось.

"Конечно, такие случаи сопряжены с рисками, угрозами безопасности, может произойти эскалация со стрельбой", - сказал Пуятс.

Пуятс также напомнил, что наблюдались случаи, когда представители белорусских властей по ту сторону границы были вооружены нетипичным для повседневной охраны границы оружием, таким как автоматы и снайперские винтовки.

С наступлением лета сбылся прогноз Пуятса об усилении потока мигрантов, а по мере приближения Вильнюсского саммита НАТО заметны риски усиления давления. "Преимущественно на Литву, но может усилиться давление и на регион в целом. Это касается не только иммигрантов, но и других атак против Литвы, таких как кибератаки", - сказал Пуятс.