Погранохрана: иммигрантам на границе с Беларусью предлагали оружие

Были случаи, когда белорусские власти предлагали огнестрельное оружие нелегалам, которые планировали пересечь белорусско-латвийскую границу, сообщил агентству LЕТА начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.
Представители белорусского режима также пытались давать указания иммигрантам, как им противостоять латвийским пограничникам.
Иммигранты отказались от огнестрельного оружия, и на данный момент инцидентов с применением огнестрельного оружия против латвийских пограничников не зафиксировано. Такие случаи были выявлены в конце прошлого года, но в последние месяцы такого уже не наблюдалось.
"Конечно, такие случаи сопряжены с рисками, угрозами безопасности, может произойти эскалация со стрельбой", - сказал Пуятс.
Пуятс также напомнил, что наблюдались случаи, когда представители белорусских властей по ту сторону границы были вооружены нетипичным для повседневной охраны границы оружием, таким как автоматы и снайперские винтовки.
С наступлением лета сбылся прогноз Пуятса об усилении потока мигрантов, а по мере приближения Вильнюсского саммита НАТО заметны риски усиления давления. "Преимущественно на Литву, но может усилиться давление и на регион в целом. Это касается не только иммигрантов, но и других атак против Литвы, таких как кибератаки", - сказал Пуятс.
В четверг при незаконном пересечении границы между Латвией и Беларусью были остановлены 32 человека, сообщили LETA в Госпогранслужбе. В общей сложности в этом году Госпогранохрана предотвратила попытки 3793 человек незаконно пересечь границу. 187 человек были пропущены на территорию Латвии по гуманитарным причинам.
В прошлом году Госпогранохрана не дала незаконно проникнуть в Латвию на границе с Беларусью 5 286 людям, 217 людям это было позволено по гуманитарным причинам.
10 августа 2021 года правительство приняло решение объявить чрезвычайное положение в Лудзенском и Краславском краях, а также в Даугавпилсе. Его продлевали несколько раз, последнее продление было установлено до 10 августа. Ранее несколько раз обсуждалось, что вместо чрезвычайного положения можно было бы установить на границе какую-то другую форму регулирования, но никаких изменений не последовало.
Министерство внутренних дел указало, что война против Украины, начатая Россией и открыто поддерживаемая режимом белорусского диктатора Александра Лукашенко, может рассматриваться как дополнительное обстоятельство риска и возможная мотивация для Беларуси продолжать свои усилия по дестабилизации ситуации на границе страны с Латвией, чтобы оказать давление на Европейский союз и НАТО.
В компетентные органы Литвы и Польши также продолжают поступать сведения о незаконном пересечении границы с территории Беларуси.
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