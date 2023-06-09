На спектакль для голых зрителей в Риге раскупили все билеты

13 июня в Театре имени Эдуарда Смильгиса пройдет венгерская постановка LetMeC_natur только для обнаженных зрителей. Купив билет, человек соглашается, что будет сидеть на спектакле голым.
Информация о спектакле доступна на сайте Bilešu Paradīze. К слову, все билеты на 13 июня уже раскуплены!
Спектакль Ļauj man redzēt_natur или LetMeC_natur - это венгерская танцевальная поставновка для обнаженных зрителей. Автор концерта и хореограф - Марта Ладзянска, композитор - Зотлс Варга. Они же являются и исполнителями ролей.
"В то время, когда сценическая нагота кажется всем нам столь очевидной, обнаженное тело исполнителя стало естественным элементом современного арт-ландшафта и требование быть обнаженным на сцене уже не кажется актуальным, шоу LetMeC_natur предлагает новый путь, чтобы почувствовать общность и ощутить наготу как на сцене, так и в более широком смысле. Что будет происходить, когда не только исполнители, но и зрители будут обнажены?
Художественная концепция предполагает, что зрители на протяжении всей постановки будут голыми. Пожалуйста, для того, чтобы сидеть, возьмите с собой полотенца", - написано в описании к спектаклю.
Приводится также ряд правил!
Принимая во внимание специфику вечера и предлагаемый опыт, мы хотели бы предоставить вам полезную информацию:
• Покупая билет, вы соглашаетесь посмотреть спектакль обнаженным; в мероприятии могут участвовать только голые зрители (все участники спектакля также будут голыми). Это гарантирует близость опыта!
• После проверки билетов вы подойдете к вестибюлю, где разденетесь, после чего вас проведут дальше;
• Пожалуйста, принесите свое собственное полотенце, чтобы сидеть на нем во время выступления (в зале будут предложены различные варианты рассадки, и использование полотенца предпочтительнее из соображений гигиены).
• Опоздавшие посетители не допускаются после начала представления. Точно так же, если вы решите покинуть зал до окончания спектакля, вы не сможете войти повторно.
• Во время спектакля категорически запрещается снимать и фотографировать (как спектакль, так и участников)!
Мы открыты для общения после шоу! Вы можете остаться с нами, чтобы поделиться опытом!
Марта Ладзянска (Венгрия) - изучала классический балет, художественную гимнастику, джаз и современный танец в Венгрии и Австрии (Вена). В 1996 году основала Театр современного танца KOMPmANIA, где работала танцовщицей и хореографом до 2002 года. В то же время она участвовала в других проектах в Венгрии и начала сольную карьеру, завоевав несколько наград. В 2001 году она присоединилась к L1 Independent Dancers' Partnership, компании из семи танцоров в Будапеште. В настоящее время Ладзянска является художественным руководителем этой компании. С 2011 года компания немного изменила свою направленность и обратилась не только к танцам, но и к другим направлениям современного искусства. Марта много раз была в Риге и преподавала студентам LKA, но никогда сама ранее не давала шоу.
Стоимость билета 12 EUR (10 EUR со скидкой).
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