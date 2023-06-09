На спектакль для голых зрителей в Риге раскупили все билеты

Марта Ладзянска (Венгрия) - изучала классический балет, художественную гимнастику, джаз и современный танец в Венгрии и Австрии (Вена). В 1996 году основала Театр современного танца KOMPmANIA, где работала танцовщицей и хореографом до 2002 года. В то же время она участвовала в других проектах в Венгрии и начала сольную карьеру, завоевав несколько наград. В 2001 году она присоединилась к L1 Independent Dancers' Partnership, компании из семи танцоров в Будапеште. В настоящее время Ладзянска является художественным руководителем этой компании. С 2011 года компания немного изменила свою направленность и обратилась не только к танцам, но и к другим направлениям современного искусства. Марта много раз была в Риге и преподавала студентам LKA, но никогда сама ранее не давала шоу.