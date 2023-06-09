Фото ⟩ Полиция просит опознать людей на фото

Государственная полиция просит всех посмотреть на людей, изображенных на фотографиях. Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить их личность и местонахождение, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефону 110 или обратитесь в любой полицейский участок.