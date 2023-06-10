Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Херсон затапливает в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, 7 июня 2023 года Фото: DW

Максим, мужчина лет сорока, говорит, что гипотетическое разрушение плотины - тема для херсонцев давняя. "В последний раз сильно паниковали, кажется, еще в 2000 году, когда все боялись компьютерного сбоя из-за миллениума - тогда много говорили о цунами, - не отводя глаз от реки, рассказывает Максим. - Но тогда инженеры объясняли, что в Херсоне подтопит разве что нижние кварталы". Мужчина говорит, что сейчас приютил коллегу из "Облэнерго", чей дом в пригородном поселке Камышаны день назад оказался полностью под водой.

"Нет-нет, было уже такое, что нас сильно подтапливало, мне тогда лет пять, кажется, было", - вспоминает какое-то масштабное наводнение 78-летняя Мария, стоящая рядом, но сразу же начинает путаться в годах и событиях. Ее сын, Игорь, соглашается провести нас по узкой тропинке между частными домами поближе к дому матери, крыша которого сейчас едва торчит из воды. "Мама, да вы же помидоры вчера полили", - пытается шутить напуганный мужчина. До его дома воде подниматься еще метров 10-15 - покидать его семья не собирается.

Между тем тремя километрами ниже по течению жители улицы Воронцовской с самого утра оказались в ловушке: за ночь береговая линия "подвинулась" на 500 метров от здания речного вокзала, затопив несколько кварталов многоэтажек до уровня второго этажа, а порой и выше.

Днем 7 июня. Спасение людей и животных