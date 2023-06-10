Молодых людей призывают добровольно подать заявку на службу в Воздушных силах

Как в первом призыве СГО, гражданам Латвии предлагается подать заявление на второй призыв, который начнется в январе, до 15 июля на единой платформе призыва www.klustikaravirs.lv. Если к этому сроку не будет набрано желаемое количество человек для 11-месячной службы в рядах НВС, то недостаток будет определен случайным отбором, который запланирован на 10 августа.

Перед началом отбора всем призывникам, удовлетворяющим критериям отбора, будет присвоен порядковый номер. Из этих порядковых номеров призывники будут выбраны случайным образом. Для того чтобы получить информацию о наборе в СГО, гражданин должен иметь официальный электронный адрес или электронный адрес, на который будет отправлена повестка. Если у гражданина нет электронного адреса, повестка будет отправлена по заявленному месту жительства или выдана под роспись.

Напомним, 5 апреля Сейм принял закон о СГО, устанавливающий обязанность прохождения службы для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позднее чем до достижения 24-летнего возраста. Девушки в возрасте 18-27 лет могут пройти СГО добровольно.

Первый призыв состоится 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба станет обязательной.