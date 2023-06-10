Молодых людей призывают добровольно подать заявку на службу в Воздушных силах

Национальные вооруженные силы (НВС) до 15 июля этого года призывают молодых людей добровольно подать заявление о призыве в январе 2024 года на службу в Воздушные силы, сообщает агентство LETA.
У тех, кто будет призван в январе 2024 года, будет возможность служить в Воздушных силах. Служба государственной обороны (СГО) будет интегрирована в дивизион противовоздушной обороны Воздушных сил, таким образом, солдаты пройдут обучение на помощников оператора устройства RBS-70.
Воздушные силы - подразделение регулярных сил НВС, обеспечивающее контроль и защиту воздушного пространства Латвии. В Воздушных силах готовят специалистов по противовоздушной обороне, и в этом подразделении есть много различных профессий, которых нет в других подразделениях - летчик, пожарный, авиатехник, спасатель.
RBS-70 - это система ПВО малой дальности, используемая для защиты важных объектов и воздушного пространства, а также для оказания непосредственной поддержки подразделениям во время воздушного боя.
Уже сообщалось, что одним из трех видов прохождения СГО является 11-месячная служба в НВС, на которую в 2024 году будут призваны 600 молодых людей - 120 человек в январе и 480 человек в июле. 11-месячная служба в НВС будет проходить в трех местах службы - штабном батальоне НВС в Риге, дивизии ПВО в Лиелварде и 25-м батальоне боевой поддержки Земессардзе в Видземе. Для того чтобы попасть на желаемое место службы, призывнику предлагается подать заявление добровольно, указав желаемое место службы в анкете.
Как в первом призыве СГО, гражданам Латвии предлагается подать заявление на второй призыв, который начнется в январе, до 15 июля на единой платформе призыва www.klustikaravirs.lv. Если к этому сроку не будет набрано желаемое количество человек для 11-месячной службы в рядах НВС, то недостаток будет определен случайным отбором, который запланирован на 10 августа.
Перед началом отбора всем призывникам, удовлетворяющим критериям отбора, будет присвоен порядковый номер. Из этих порядковых номеров призывники будут выбраны случайным образом. Для того чтобы получить информацию о наборе в СГО, гражданин должен иметь официальный электронный адрес или электронный адрес, на который будет отправлена повестка. Если у гражданина нет электронного адреса, повестка будет отправлена по заявленному месту жительства или выдана под роспись.
Напомним, 5 апреля Сейм принял закон о СГО, устанавливающий обязанность прохождения службы для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позднее чем до достижения 24-летнего возраста. Девушки в возрасте 18-27 лет могут пройти СГО добровольно.
Первый призыв состоится 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба станет обязательной.
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